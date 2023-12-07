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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

Стало известно, где и когда поставят новогодние ёлки в Белгородской области

Главные ёлки Белгородской области: где и когда появятся, сколько стоят, когда уберут?

7 декабря 2023, 10:01
Фото: 1MI

Стало известно, где и когда поставят новогодние ёлки в Белгородской области

В пресс-службе правительства Бел.Ру рассказали, когда и где появятся новогодние ёлки в муниципалитетах Белгородской области.

Алексеевский горокруг

Где поставят: на площади Победы в Алексеевке

Настоящая или нет: ёлка будет живой

Когда уберут: после крещенских праздников

Сколько стоит: установку и демонтаж выполнит МБУ «Благоустройство» в рамках муниципального задания

Белгородский район

Где поставят: напротив дворца культуры в посёлке Майский

Настоящая или нет: ёлка будет искусственной, прошлогодней

Когда уберут: 20 января

Сколько стоит: на монтаж потратят 140 тыс. рублей, демонтаж проведут своими силами

Фото: 1MI

Борисовский район

Где поставят: на центральной площади Борисовки

Настоящая или нет: ёлка будет искусственной, новой

Когда уберут: после 14 января

Сколько стоит: ёлку купили за счёт федерального, муниципального и областного бюджетов

Фото: Midjourney

Валуйский горокруг

Где поставят: главные ёлки установят на Красной площади в Валуйках и на Красной площади в Уразово

Настоящая или нет: ёлки будут искусственными, теми же, что и в прошлом году

Когда уберут: после 19 января

Сколько стоит: закупку новых ёлок не планируют

Фото: 1MI

Вейделевский район

Где поставят: на центральной площади посёлка Вейделевка

Настоящая или нет: ёлка будет живой

Когда уберут: 22 января

Сколько стоит: установка проводится в рамках «муниципального задания»

Фото: 1MI

Волоконовский район

Где поставят: ель растёт на главной площади Волоконовки, украшать её начнут 13 декабря

Настоящая или нет: ёлка растёт там не один год

Когда уберут: украшения с ёлки снимут после 19 января

Сколько стоит: ёлка не покупается

Фото: 1MI

Грайворонский горокруг

Где поставят: на центральной площади Грайворона

Настоящая или нет: искусственная, та же, что и в прошлом году

Когда уберут: не позднее 15 января

Сколько стоит: на установку, содержание и демонтаж направили 232 тыс. рублей

Фото: Прошлогодняя ёлка из Грайворона

Губкинский горокруг

Где поставят: новогодние ёлки поставят на центральной площади Губкина, на территории сквера Пушкина и микрорайона Лебеди

Настоящая или нет: искусственные, те же, что и в прошлом году

Когда уберут: в январе, сроки зависят от погоды

Сколько стоит: новые ёлки не покупают

Фото: Прошлогодняя ёлка из Губкина

Ивнянский район

Где поставят: новогодние ёлки поставят на центральной площади Ивни, а также в Ивнянском парке культуры и отдыха

Настоящая или нет: в парке растёт настоящая, на площади установят искусственный каркас с живыми ветками

Когда уберут: после 22 января и фестиваля «Крещенские морозы»

Сколько стоит: не уточняется, за счёт средств МБУ «Чистый край»

Фото: Прошлогодняя ёлка из Ивни

Корочанский район

Где поставят: на площади Васильева в Короче

Настоящая или нет: искусственная ель, новая

Когда уберут: 14 января

Сколько стоит: новая ель стоит 1,8 млн рублей, на её установку потратят 80 тыс. рублей

Фото: 1MI

Красненский район

Где поставят: на центральной площади в селе Красное

Настоящая или нет: живая новогодняя ёлка

Когда уберут: до 20 января

Сколько стоит: на установку и содержание направили 12,8 тыс. рублей

Фото: 1MI

Красногвардейский район

Где поставят: на Соборной площади в городе Бирюч

Настоящая или нет: искусственная новогодняя ель

Когда уберут: после 20 января

Сколько стоит: на установку и содержание направили 80 тыс. рублей

Прошлогодняя ёлка из БирючаПрошлогодняя ёлка из Бирюча
Прошлогодняя ёлка из Бирюча
Фото: 1MI

Краснояружский район

Где поставят: на центральной площади перед Центром культурного развития

Настоящая или нет: живая ель из частного сектора

Когда уберут: после праздника Крещения Господня

Сколько стоит: на приобретение ёлки направили 50 тыс. рублей, на установку и демонтаж — 25 тыс. рублей

Фото: 1MI

Новооскольский горокруг

Где поставят: на центральной площади города Новый Оскол

Настоящая или нет: сборная каркасная ёлка

Когда уберут: 15 января

Сколько стоит: не уточняется, за счёт средств МБУ «Новооскольское благоустройство»

Фото: 1MI

Прохоровский район

Где поставят: на площади Славы посёлка Прохоровка

Настоящая или нет: сборная каркасная

Когда уберут: после 14 января

Сколько стоит: на установку, содержание и демонтаж выделили 100 тыс. рублей

Фото: 1MI

Ракитянский район

Где поставят: на площади РЦКР «Молодёжный» в посёлке Ракитное

Настоящая или нет: уже имеющаяся искусственная ель

Когда уберут: в конце января

Сколько стоит: на установку, содержание и демонтаж планируют потратить 245 тыс. рублей

Прошлогодняя ёлка из БирючаПрошлогодняя ёлка из Бирюча
Прошлогодняя ёлка из Бирюча

Ровеньский район

Где поставят: на центральной площади посёлка Ровеньки

Настоящая или нет: уже имеющаяся искусственная ель

Когда уберут: в конце января

Сколько стоит: на установку, содержание и демонтаж планируют потратить 245 тыс. рублей

Прошлогодняя ёлка в РовенькахПрошлогодняя ёлка в Ровеньках
Прошлогодняя ёлка в Ровеньках

Старооскольский горокруг

Где поставят: планируют установку четырёх ёлок: на площади Победы, на бульваре Дружбы, в парках «Солнечный» и «Железнодорожников»

Настоящая или нет: искусственные ели. Ель для площади Победы сделали по заказу в Санкт-Петербурге

Когда уберут: дата ещё не определена

Сколько стоит: не уточняется

Фото: 1MI

Шебекинский горокруг

Где поставят: планируют установку трёх ёлок: на площади «Нежеголь-парка», на площади микрорайона Машзавод, на площади микрорайона Мелкомбинат

Настоящая или нет: искусственные ели, кроме ели на Мелкомбинате — живое растение подарил городу местный житель

Когда уберут: в январе

Сколько стоит: не уточняется, установкой занимается МАУ «Коммунальная служба сервиса»

Фото: 1MI

Яковлевский горокруг

Где поставят: перед Яковлевским центром культурного развития «Звёздный» в Строителе. Концепция главной новогодней ёлки муниципалитета на данный момент разрабатывается

Настоящая или нет: искусственная ель

Когда уберут: подробностей пока нет

Сколько стоит: подробностей пока нет

Белгород

Где поставят: на Соборной площади Белгорода

Настоящая или нет: искусственная ель, одна из самых дорогих в России

Когда уберут: после января

Сколько стоит: 18,5 млн рублей

Одна готова: в Белгородской области появляются первые наряженные ёлки
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