Главные ёлки Белгородской области: где и когда появятся, сколько стоят, когда уберут?

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Где поставят: на площади Победы в Алексеевке
Настоящая или нет: ёлка будет живой
Когда уберут: после крещенских праздников
Сколько стоит: установку и демонтаж выполнит МБУ «Благоустройство» в рамках муниципального задания
Где поставят: напротив дворца культуры в посёлке Майский
Настоящая или нет: ёлка будет искусственной, прошлогодней
Когда уберут: 20 января
Сколько стоит: на монтаж потратят 140 тыс. рублей, демонтаж проведут своими силами
Где поставят: на центральной площади Борисовки
Настоящая или нет: ёлка будет искусственной, новой
Когда уберут: после 14 января
Сколько стоит: ёлку купили за счёт федерального, муниципального и областного бюджетов
Где поставят: главные ёлки установят на Красной площади в Валуйках и на Красной площади в Уразово
Настоящая или нет: ёлки будут искусственными, теми же, что и в прошлом году
Когда уберут: после 19 января
Сколько стоит: закупку новых ёлок не планируют
Где поставят: на центральной площади посёлка Вейделевка
Настоящая или нет: ёлка будет живой
Когда уберут: 22 января
Сколько стоит: установка проводится в рамках «муниципального задания»
Где поставят: ель растёт на главной площади Волоконовки, украшать её начнут 13 декабря
Настоящая или нет: ёлка растёт там не один год
Когда уберут: украшения с ёлки снимут после 19 января
Сколько стоит: ёлка не покупается
Где поставят: на центральной площади Грайворона
Настоящая или нет: искусственная, та же, что и в прошлом году
Когда уберут: не позднее 15 января
Сколько стоит: на установку, содержание и демонтаж направили 232 тыс. рублей
Где поставят: новогодние ёлки поставят на центральной площади Губкина, на территории сквера Пушкина и микрорайона Лебеди
Настоящая или нет: искусственные, те же, что и в прошлом году
Когда уберут: в январе, сроки зависят от погоды
Сколько стоит: новые ёлки не покупают
Где поставят: новогодние ёлки поставят на центральной площади Ивни, а также в Ивнянском парке культуры и отдыха
Настоящая или нет: в парке растёт настоящая, на площади установят искусственный каркас с живыми ветками
Когда уберут: после 22 января и фестиваля «Крещенские морозы»
Сколько стоит: не уточняется, за счёт средств МБУ «Чистый край»
Где поставят: на площади Васильева в Короче
Настоящая или нет: искусственная ель, новая
Когда уберут: 14 января
Сколько стоит: новая ель стоит 1,8 млн рублей, на её установку потратят 80 тыс. рублей
Где поставят: на центральной площади в селе Красное
Настоящая или нет: живая новогодняя ёлка
Когда уберут: до 20 января
Сколько стоит: на установку и содержание направили 12,8 тыс. рублей
Где поставят: на Соборной площади в городе Бирюч
Настоящая или нет: искусственная новогодняя ель
Когда уберут: после 20 января
Сколько стоит: на установку и содержание направили 80 тыс. рублей
Где поставят: на центральной площади перед Центром культурного развития
Настоящая или нет: живая ель из частного сектора
Когда уберут: после праздника Крещения Господня
Сколько стоит: на приобретение ёлки направили 50 тыс. рублей, на установку и демонтаж — 25 тыс. рублей
Где поставят: на центральной площади города Новый Оскол
Настоящая или нет: сборная каркасная ёлка
Когда уберут: 15 января
Сколько стоит: не уточняется, за счёт средств МБУ «Новооскольское благоустройство»
Где поставят: на площади Славы посёлка Прохоровка
Настоящая или нет: сборная каркасная
Когда уберут: после 14 января
Сколько стоит: на установку, содержание и демонтаж выделили 100 тыс. рублей
Где поставят: на площади РЦКР «Молодёжный» в посёлке Ракитное
Настоящая или нет: уже имеющаяся искусственная ель
Когда уберут: в конце января
Сколько стоит: на установку, содержание и демонтаж планируют потратить 245 тыс. рублей
Где поставят: на центральной площади посёлка Ровеньки
Настоящая или нет: уже имеющаяся искусственная ель
Когда уберут: в конце января
Сколько стоит: на установку, содержание и демонтаж планируют потратить 245 тыс. рублей
Где поставят: планируют установку четырёх ёлок: на площади Победы, на бульваре Дружбы, в парках «Солнечный» и «Железнодорожников»
Настоящая или нет: искусственные ели. Ель для площади Победы сделали по заказу в Санкт-Петербурге
Когда уберут: дата ещё не определена
Сколько стоит: не уточняется
Где поставят: планируют установку трёх ёлок: на площади «Нежеголь-парка», на площади микрорайона Машзавод, на площади микрорайона Мелкомбинат
Настоящая или нет: искусственные ели, кроме ели на Мелкомбинате — живое растение подарил городу местный житель
Когда уберут: в январе
Сколько стоит: не уточняется, установкой занимается МАУ «Коммунальная служба сервиса»
Где поставят: перед Яковлевским центром культурного развития «Звёздный» в Строителе. Концепция главной новогодней ёлки муниципалитета на данный момент разрабатывается
Настоящая или нет: искусственная ель
Когда уберут: подробностей пока нет
Сколько стоит: подробностей пока нет
Где поставят: на Соборной площади Белгорода
Настоящая или нет: искусственная ель, одна из самых дорогих в России
Когда уберут: после января
Сколько стоит: 18,5 млн рублей