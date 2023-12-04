Одна готова: в Белгородской области появляются первые наряженные ёлки

Некоторые жители Старого Оскола подумали, что установленная в этом году ёлка была привезена в город из Санкт-Петербурга. Однако глава округа Андрей Чесноков опроверг эти слухи: «Спешу вас огорчить: не стояла она в Питере, была там произведена по специальному заказу для нашего города, совершенно новая».