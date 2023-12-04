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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Ёлку на площади Старого Оскола

Одна готова: в Белгородской области появляются первые наряженные ёлки

4 декабря 2023, 09:34
Фото: администрация Старооскольского округа
Ёлку на площади Старого Оскола

В Старом Осколе установили главную новогоднюю ёлку

Белгородская область продолжает готовиться к новогодним праздникам. Первая наряженная ёлка появилась в Старом Осколе. На площади Победы установили сделанное на заказ дерево, сообщили в администрации Старооскольского округа.

В Старом Осколе завершился монтаж новогодней ёлки на площади Победы. На дерево поместили 50 тыс. светодиодов. Обматывать гирляндой пришлось каждую ветку. Макушку ёлки украсила многогранная звезда с золотым шаром посередине, а по всему дереву развесили 138 рождественских звёзд.

Некоторые жители Старого Оскола подумали, что установленная в этом году ёлка была привезена в город из Санкт-Петербурга. Однако глава округа Андрей Чесноков опроверг эти слухи: «Спешу вас огорчить: не стояла она в Питере, была там произведена по специальному заказу для нашего города, совершенно новая».

Напомним, что в Белгороде новогоднюю ёлку начали устанавливать 14 ноября, а уже 28 ноября на верхушке начали появляться первые ветки. Высота ёлки составит 30 метров, её украсят шарами и гирляндами.

Ёлку на площади Старого Оскола
Видео: администрация Старооскольского округа
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