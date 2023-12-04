Одна готова: в Белгородской области появляются первые наряженные ёлки

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Старом Осколе завершился монтаж новогодней ёлки на площади Победы. На дерево поместили 50 тыс. светодиодов. Обматывать гирляндой пришлось каждую ветку. Макушку ёлки украсила многогранная звезда с золотым шаром посередине, а по всему дереву развесили 138 рождественских звёзд.
Некоторые жители Старого Оскола подумали, что установленная в этом году ёлка была привезена в город из Санкт-Петербурга. Однако глава округа Андрей Чесноков опроверг эти слухи: «Спешу вас огорчить: не стояла она в Питере, была там произведена по специальному заказу для нашего города, совершенно новая».
Напомним, что в Белгороде новогоднюю ёлку начали устанавливать 14 ноября, а уже 28 ноября на верхушке начали появляться первые ветки. Высота ёлки составит 30 метров, её украсят шарами и гирляндами.