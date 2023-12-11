В Белгородэнерго подвели итоги проекта «Экотранспорт»: электромобиль эффективнее

В итоге лучшие показатели зафиксированы у электромобиля. Его удельный показатель эксплуатационных расходов на один километр пробега составил 2,2 рубля. Это в три раза меньше, чем у авто на метане и в четыре, чем на бензине. Эксперты приняли во внимание, что цифры могут несколько измениться после замены вышедших из строя частей аккумуляторных батарей, но на результатах проекта это не скажется. В процессе эксплуатации электромонтеры отмечали у электротранспорта легкость управления и запуска, быстроту прогрева салона в зимний период, мобильность в стесненных условиях городских улиц.