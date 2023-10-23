Специалисты «Белгородэнерго» научили студентов-энергетиков оказывать первую помощь

О мерах предосторожности при работе с энергообрудованием и вблизи энергообъектов напомнил ведущий инженер управления производственной безопасности и производственного контроля Андрей Кулик. Затем он подробно остановился на методе проведения реанимационных мероприятий по спасению жизни человека, попавшего под действие электротока. Закрепили полученные знания и навыки ребята на специальном учебном тренажере «Гоша».