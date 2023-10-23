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Обучение студентов-энергетиков

Специалисты «Белгородэнерго» научили студентов-энергетиков оказывать первую помощь

23 октября 2023, 10:45
Фото: Пресс-служба Белгородэнерго
Обучение студентов-энергетиков
Сотрудники филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» провели экскурсию и обучающий семинар по электробезопасности для студентов первого курса института энергетики и электроники БГТУ им. В. Г. Шухова.

Энергетики показали будущим коллегам производственные площадки Белгородских электрических сетей, рассказали об опасностях, связанных с электричеством, и научили грамотно оказывать первую помощь пострадавшему от электротока.

Начальник участка оперативно-технологического управления распределительной сетью Александр Козин пояснил, в чём именно заключается работа диспетчеров, а затем наглядно продемонстрировал возможности современных программных комплексов и автоматизированных систем, которые помогают обрабатывать и анализировать огромный массив данных и управлять энергооборудованием в режиме реального времени.

О мерах предосторожности при работе с энергообрудованием и вблизи энергообъектов напомнил ведущий инженер управления производственной безопасности и производственного контроля Андрей Кулик. Затем он подробно остановился на методе проведения реанимационных мероприятий по спасению жизни человека, попавшего под действие электротока. Закрепили полученные знания и навыки ребята на специальном учебном тренажере «Гоша».

В завершение экскурсии специалисты ответили на вопросы студентов об условиях труда и о том, какими знаниями и компетенциями нужно обладать, чтобы стать успешным в профессии.

«Это первое знакомство студентов-первокурсников с энергетикой. Чем раньше оно начнется, чем лучше мы приблизим их к производству, покажем, как это работает, сопоставим учебник и практику, тем быстрее ребята найдут себя в выбранной профессии. Думаю, первое знакомство прошло успешно», — отметил директор института энергетики и электроники БГТУ им. В. Г. Шухова Александр Белоусов.
«Мы давно и тесно сотрудничаем с БГТУ им. В. Г. Шухова. Сегодняшние студенты уже завтра станут нашими коллегами, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы как можно раньше наладить с ребятами конструктивный диалог, познакомить с высокотехнологичным оборудованием и сориентировать на реальные производственные процессы. Первый шаг сегодня сделали», — подчеркнул заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
Обучение студентов-энергетиковОбучение студентов-энергетиков
Обучение студентов-энергетиков
Фото: Пресс-служба Белгородэнерго
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#Белгородэнерго#Электричество#Энергетика#Новости Белгорода#Белгород#Россети Центр#Екатерина Никулина
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