«Сроки уже нереальные»: в Белгороде не успевают достроить детскую поликлинику

Детскую поликлинику в Белгороде не построят к февралю

На еженедельном оперативном совещании министры отчитались о готовности объектов капремонта и строительства. Четыре объекта здравоохранения оказались в красной зоне, большинство из них должны сдать уже в этом месяце, но в срок не укладывается и тот, который должен быть готов в феврале.