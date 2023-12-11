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Published Сегодня, 09:54

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Палата

«Сроки уже нереальные»: в Белгороде не успевают достроить детскую поликлинику

11 декабря 2023, 09:54
Фото: 1MI
Палата

Детскую поликлинику в Белгороде не построят к февралю

На еженедельном оперативном совещании министры отчитались о готовности объектов капремонта и строительства. Четыре объекта здравоохранения оказались в красной зоне, большинство из них должны сдать уже в этом месяце, но в срок не укладывается и тот, который должен быть готов в феврале.

Срок завершения строительства детской поликлиники №3 в Белгороде — февраль 2024 года. Но сейчас объект готов только на 8% и, по словам министра строительства Оксаны Козлитиной, пока что там залит фундамент. Глава региона отметил, что в плановый срок завершения строительства уже нереально уложиться:

«Сдадим в 2024 году 100%, здесь никакого сомнения нет, но то, что в феврале объект будет не сдан — это абсолютно очевидно».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Строительство#Здравоохранение#Новости Белгорода#Белгород#Детская поликлиника#Сроки#Екатерина Никулина
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