«Сроки уже нереальные»: в Белгороде не успевают достроить детскую поликлинику

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Срок завершения строительства детской поликлиники №3 в Белгороде — февраль 2024 года. Но сейчас объект готов только на 8% и, по словам министра строительства Оксаны Козлитиной, пока что там залит фундамент. Глава региона отметил, что в плановый срок завершения строительства уже нереально уложиться:
«Сдадим в 2024 году 100%, здесь никакого сомнения нет, но то, что в феврале объект будет не сдан — это абсолютно очевидно».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области