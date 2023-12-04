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Инфографика

К 2030 году белгородцы будут довольные: как мэрия видит результаты стратегии развития

4 декабря 2023, 12:49
Фото: 1MI
Инфографика

Почти все жители Белгорода будут довольны благоустройством города через семь лет

Во время третьей сессии горсовета администрация Белгорода представила новую стратегию развития на ближайшие семь лет. По её результатам, значительно хотят прирасти в удовлетворённости жителей Белгорода по разным вопросам.

Многие показатели в экономике, здравоохранении, образовании и других сферах жизни к 2030 году планируют увеличить с помощью новой стратегии. Но больше всего, по мнению мэрии, должны вырасти проценты удовлетворённости белгородцев качеством жизни.

Так, по данным соцопроса, в 2023 году экономическим развитием города довольны только 45,1% жителей Белгорода. За три года этот показатель планируют увеличить почти на 30%, а в 2030 году уже довести до 87,73%. Что примечательно, десять лет назад экономическое развитие города было удовлетворительным для более 65% белгородцев.

Услугами ЖКХ в этом году удовлетворены 47,8% жителей Белгорода, через семь лет планируется достигнуть показателя в 78,19%. Притом напомним, что каждый год цены на эти услуги увеличиваются. Так, в ноябре стало известно, что с января 2024 года по Белгородской области цены на коммунальные услуги вырастут на 11% с возможным отклонением в 3%.

А благоустройством города к 2030 году должны быть довольны почти 97% белгородцев. Сейчас, по данным соцопроса из стратегии, этот показатель более 79%. Видимо, высоких показателей планируют достигнуть заблаговременным выполнением работ: например, высадкой тюльпанов уже в конце ноября.

Уровень удовлетворённости качеством дошкольного и общего образования должен вырасти практически вдвое. Сейчас ими довольны 40 и 35% соответственно, а через семь лет оба вида образования должны радовать 75% белгородцев. Почти в два раза, по мнению мэрии, увеличится и удовлетворенность белгородцев уровнем и качеством общественной безопасности — с 45,5% нынешних до 88,7% в 2030 году.

На что не особо рассчитывают по итогам семи лет работы, так это на то, что мнение жителей областного центра станет более положительным о качестве медицинской помощи (на 6%), об услугах в сфере культуры (на 11%) и дополнительного образования (на 12%).

Зато деятельностью органов местного самоуправления к 2030 году будут удовлетворены более 87% белгородцев. Главное, чтобы не помешали слабые стороны жизни в Белгороде.

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#Здравоохранение#Образование#Качество жизни#Жители#Соцопрос#Новости Белгорода#Стратегия развития#Белгород#Екатерина Никулина#Удовлетворённость
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