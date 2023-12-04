К 2030 году белгородцы будут довольные: как мэрия видит результаты стратегии развития

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Многие показатели в экономике, здравоохранении, образовании и других сферах жизни к 2030 году планируют увеличить с помощью новой стратегии. Но больше всего, по мнению мэрии, должны вырасти проценты удовлетворённости белгородцев качеством жизни.
Так, по данным соцопроса, в 2023 году экономическим развитием города довольны только 45,1% жителей Белгорода. За три года этот показатель планируют увеличить почти на 30%, а в 2030 году уже довести до 87,73%. Что примечательно, десять лет назад экономическое развитие города было удовлетворительным для более 65% белгородцев.
Услугами ЖКХ в этом году удовлетворены 47,8% жителей Белгорода, через семь лет планируется достигнуть показателя в 78,19%. Притом напомним, что каждый год цены на эти услуги увеличиваются. Так, в ноябре стало известно, что с января 2024 года по Белгородской области цены на коммунальные услуги вырастут на 11% с возможным отклонением в 3%.
А благоустройством города к 2030 году должны быть довольны почти 97% белгородцев. Сейчас, по данным соцопроса из стратегии, этот показатель более 79%. Видимо, высоких показателей планируют достигнуть заблаговременным выполнением работ: например, высадкой тюльпанов уже в конце ноября.
Уровень удовлетворённости качеством дошкольного и общего образования должен вырасти практически вдвое. Сейчас ими довольны 40 и 35% соответственно, а через семь лет оба вида образования должны радовать 75% белгородцев. Почти в два раза, по мнению мэрии, увеличится и удовлетворенность белгородцев уровнем и качеством общественной безопасности — с 45,5% нынешних до 88,7% в 2030 году.
На что не особо рассчитывают по итогам семи лет работы, так это на то, что мнение жителей областного центра станет более положительным о качестве медицинской помощи (на 6%), об услугах в сфере культуры (на 11%) и дополнительного образования (на 12%).
Зато деятельностью органов местного самоуправления к 2030 году будут удовлетворены более 87% белгородцев. Главное, чтобы не помешали слабые стороны жизни в Белгороде.