К 2030 году белгородцы будут довольные: как мэрия видит результаты стратегии развития

Так, по данным соцопроса, в 2023 году экономическим развитием города довольны только 45,1% жителей Белгорода. За три года этот показатель планируют увеличить почти на 30%, а в 2030 году уже довести до 87,73%. Что примечательно, десять лет назад экономическое развитие города было удовлетворительным для более 65% белгородцев.