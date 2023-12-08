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Продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза за год

Продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза за год

8 декабря 2023, 11:40
Фото: пресс-служба МегаФона
В период с января по ноябрь текущего года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149% в количественном. Средняя цена такого аппарата составила 15 тысяч рублей, подсчитали аналитики МегаФона.

Самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети МегаФона и Yotа стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза. На втором месте устройства от Apple, их доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с приростом в 4 раза.Среди моделей лидером продаж в текущем году является iPhone 8.Далее следуют модели от Samsung- Galaxy A50 и Galaxy A32.ТакжепопулярныiPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9 °C.

«Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растёт и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать их в зачёт части стоимости новых гаджетов. Мы ожидаем, что рост продаж подержанных смартфонов в следующем году в нашей торговой сети превысит отметку 50%», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Восстановлением смартфонов занимается дочерняя компания оператора — Smart Bazar. Перед тем, как попасть на прилавок, выкупленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам.При необходимости проводится замена компонентов.На все устройства дается гарантия.

В рознице МегаФона покупатели могут сдать своё устройство и получить за него деньги сразу на банковскую карту или скидку на покупку нового. В Smart Bazar сдаются лучшие устройства, принятые по программе выкупа смартфонов и trade‑in.

МегаФон начинает продажи 6-ти новых моделей телефонов под собственной торговой маркой
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#Белгородская область#Мегафон#Продажа#Телефоны#Белгород#Кристина Семенчук#Гаджеты#Стоисмость
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