Продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза за год

Самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети МегаФона и Yotа стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза. На втором месте устройства от Apple, их доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с приростом в 4 раза.Среди моделей лидером продаж в текущем году является iPhone 8.Далее следуют модели от Samsung- Galaxy A50 и Galaxy A32.ТакжепопулярныiPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9 °C.