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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Кладбище

Застолье на белгородском кладбище закончилось смертью одного из мужчин

7 декабря 2023, 15:03
Фото: 1MI
Кладбище

Белгородец получил 10 лет тюрьмы за избитых приятелей

Один избитый знакомый попал в больницу, второй же скончался на месте происшествия — на кладбище. Обе истории произошли с разницей в несколько дней. Подробности сообщили в региональном следкоме.

16 августа в квартире в Чернянке выпивали несколько мужчин. Один из них — 46-летний местный житель — поссорился с другим участником застолья. Подсудимый стал избивать оппонента. В итоге 53-летний пострадавший попал в больницу с травмами средней степени тяжести.

Спустя несколько дней, 22 августа, подсудимый стал участником застолья на кладбище в чернянском селе Завалищено. Вновь произошла ссора, но в этот раз она закончилась смертью человека. Мужчина несколько раз ударил неприятеля по голове и туловищу. Пострадавший скончался на месте.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении здоровью вреда средней степени тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ), а также в умышленном причинении вреда, повлёкшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Ранее судимого белгородца приговорили к десяти годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.

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#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Чернянский район#Кладбище#Избиение#Инна Рогова#Белгород
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