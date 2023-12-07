Застолье на белгородском кладбище закончилось смертью одного из мужчин

Спустя несколько дней, 22 августа, подсудимый стал участником застолья на кладбище в чернянском селе Завалищено. Вновь произошла ссора, но в этот раз она закончилась смертью человека. Мужчина несколько раз ударил неприятеля по голове и туловищу. Пострадавший скончался на месте.