Застолье на белгородском кладбище закончилось смертью одного из мужчин

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
16 августа в квартире в Чернянке выпивали несколько мужчин. Один из них — 46-летний местный житель — поссорился с другим участником застолья. Подсудимый стал избивать оппонента. В итоге 53-летний пострадавший попал в больницу с травмами средней степени тяжести.
Спустя несколько дней, 22 августа, подсудимый стал участником застолья на кладбище в чернянском селе Завалищено. Вновь произошла ссора, но в этот раз она закончилась смертью человека. Мужчина несколько раз ударил неприятеля по голове и туловищу. Пострадавший скончался на месте.
Мужчину признали виновным в умышленном причинении здоровью вреда средней степени тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ), а также в умышленном причинении вреда, повлёкшем по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Ранее судимого белгородца приговорили к десяти годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.