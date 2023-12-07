Январь или май? В каком месяце выгодно идти в отпуск в 2024 году

Количество дней отпуска считается с выходными, если время отпуска их захватывает. При этом государственные праздники, которые приходятся на период отпуска, добавляются к нему или переносятся на другие свободные дни сотрудника. Это может быть финансово выгодно, так как отпуск с выходными сопровождается увеличением заработной платы, однако, с точки зрения общего количества дней отдыха, может быть менее выгодно, поскольку можно «сэкономить» два дня, чтобы использовать их в другой, более удобный период.