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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Эксперты озвучили месяцы, когда выгоднее уходить в отпуск в 2024 году

Январь или май? В каком месяце выгодно идти в отпуск в 2024 году

7 декабря 2023, 11:23
Фото: Midjourney

Эксперты озвучили месяцы, когда выгоднее уходить в отпуск в 2024 году

Размер выплаты отпускных зависит от месяца, когда сотрудник решает уходить в отпуск. Январь или май? А может февраль или июнь? Когда светит более высокая сумма выплат — читайте ниже.
Сюжет
Налоги

Суммы выплат в период отпуска могут варьироваться в значительной степени в зависимости от месяца его проведения. Специалисты Роскачества рассказали о том, какие месяцы являются наиболее выгодными с финансовой точки зрения, а также разъяснили причины такого явления.

Как рассчитываются отпускные

Размер отпускных рассчитывается путём умножения среднедневного заработка на количество дней, что позволяет получить окончательную сумму.

Среднедневной заработок

Среднедневной заработок сотрудника для отпускных рассчитывается на основе доходов, полученных за последние 12 месяцев. Итак, если сотрудник собирается в отпуск в июне 2024 года, расчётный период будет включать в себя июнь 2023 года по май 2024 года.

Для определения среднедневной заработной платы выплаченная работнику сумма за год делится на 12 и затем на 29,3 (приблизительное среднее количество дней в месяце). Если работник отработал в компании менее 12 месяцев или пропускал рабочие дни из-за больничных или других отпусков, учитывается количество дней, которые он отработал не полностью в течение месяцев.

Сумма отпускных также зависит от ещё одного важного фактора — дохода работника. Если в расчётном периоде сотрудник получал не только основную заработную плату, но и стимулирующие выплаты (например, премии), размер отпускных будет выше. Иначе говоря, если в период отпуска работнику начислялся только оклад без дополнительных стимулов, то средний заработок будет ниже.

Дни отпуска

Количество дней отпуска считается с выходными, если время отпуска их захватывает. При этом государственные праздники, которые приходятся на период отпуска, добавляются к нему или переносятся на другие свободные дни сотрудника. Это может быть финансово выгодно, так как отпуск с выходными сопровождается увеличением заработной платы, однако, с точки зрения общего количества дней отдыха, может быть менее выгодно, поскольку можно «сэкономить» два дня, чтобы использовать их в другой, более удобный период.

За какие месяцы положено больше отпускных

Количество рабочих дней в году варьируется в зависимости от месяца. Это означает, что количество рабочих дней в каждом месяце может быть разным. Когда в месяце больше рабочих дней, это становится более выгодным временем для отпуска. Причина в том, что сумма отпускных остаётся постоянной, независимо от количества рабочих дней, а стоимость каждого рабочего дня зависит от их количества (при сохранении стабильного оклада).

Самые выгодные месяцы в 2024 году:

  • июль (23 рабочих дня).
  • август (22 рабочих дня).
  • октябрь (23 рабочих дня).

Менее выгодные, но также рассматриваемые для получения лучших отпускных:

  • апрель (21 рабочий день).
  • сентябрь (21 рабочий день).
  • ноябрь (21 рабочий день).
  • декабрь (21 рабочий день).

Самый невыгодный — январь. Это связано с продолжительными праздниками. Также не стоит уходить в отпуск в феврале, марте и мае. На эти месяцы также выпадает много праздничных дней и отпускных начислят мало. Советуют эксперты воздержаться и от отпуска в июне.

Когда уходить в отпуск: до или после продолжительных выходных?

Данный вопрос особо волнует тех, кто собирается уходить в отпуск перед Новым годом. Устроить себе долгие каникулы можно как, присоединив отпуск в декабре, так и в январе. Однако если вернуться к вышеуказанным расчётам, то лучше уходить в отпуск в конце декабря, а не в январе.

Пример расчёта

Для примера эксперты рассмотрели ситуацию, если у сотрудника зарплата составляет 60 000 рублей, и человек не претендовал на отпуск, не заболевал, и проработал в компании достаточно долго, чтобы не возникло необходимости в дополнительных расчётах.

В таком случае, средний заработок в день составляет приблизительно 2 048 рублей (60 000 рублей / 29,3).

Если сотрудник уходит в отпуск на неделю, то за данный период он получит 14 336 рублей (если не учитывать налог на доходы физических лиц, то удержанный налог будет составлять 1 864 рубля, и на руки он получит сумму, рассчитанную с учётом вычета налога — 12 472 рубля).

Общая сумма за невыгодные и выгодные месяцы будет следующая:

  1. В январе каждый рабочий день «стоит» 3 529 рублей. Если сотрудник берёт отпуск, то на самом деле он фактически проработает 11 дней, что означает, что он получит 38 820 рублей (налог на доходы физлиц — 5 047 рублей, итого на руки он получит 33 773 рубля). И, с учётом отпускных, общая сумма составит 48 109 рублей (налог на доходы физлиц — 6 254 рубля, итого на руки он получит 41 855 рублей).
  2. В августе же стоимость рабочего дня составляет 2 609 рублей (так как рабочих дней 23). Сотрудник фактически проработает 18 дней и получит 46 962 рубля (налог на доходы физлиц — 6 105 рублей, итого на руки он получит 40 857 рублей). И, с учётом отпускных, общая сумма составит 61 298 рублей (налог на доходы физлиц — 7 969 рублей, итого на руки он получит 53 329 рублей). Итак, сумма даже немного превышает обычную зарплату.

Для справки. Отпускные облагаются налогом на доходы физических лиц по стандартным ставкам:

  • 13% для резидентов;
  • 30% для «нерезидентских» выплат.
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