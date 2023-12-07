Январь или май? В каком месяце выгодно идти в отпуск в 2024 году

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Суммы выплат в период отпуска могут варьироваться в значительной степени в зависимости от месяца его проведения. Специалисты Роскачества рассказали о том, какие месяцы являются наиболее выгодными с финансовой точки зрения, а также разъяснили причины такого явления.
Размер отпускных рассчитывается путём умножения среднедневного заработка на количество дней, что позволяет получить окончательную сумму.
Среднедневной заработок сотрудника для отпускных рассчитывается на основе доходов, полученных за последние 12 месяцев. Итак, если сотрудник собирается в отпуск в июне 2024 года, расчётный период будет включать в себя июнь 2023 года по май 2024 года.
Для определения среднедневной заработной платы выплаченная работнику сумма за год делится на 12 и затем на 29,3 (приблизительное среднее количество дней в месяце). Если работник отработал в компании менее 12 месяцев или пропускал рабочие дни из-за больничных или других отпусков, учитывается количество дней, которые он отработал не полностью в течение месяцев.
Сумма отпускных также зависит от ещё одного важного фактора — дохода работника. Если в расчётном периоде сотрудник получал не только основную заработную плату, но и стимулирующие выплаты (например, премии), размер отпускных будет выше. Иначе говоря, если в период отпуска работнику начислялся только оклад без дополнительных стимулов, то средний заработок будет ниже.
Количество дней отпуска считается с выходными, если время отпуска их захватывает. При этом государственные праздники, которые приходятся на период отпуска, добавляются к нему или переносятся на другие свободные дни сотрудника. Это может быть финансово выгодно, так как отпуск с выходными сопровождается увеличением заработной платы, однако, с точки зрения общего количества дней отдыха, может быть менее выгодно, поскольку можно «сэкономить» два дня, чтобы использовать их в другой, более удобный период.
Количество рабочих дней в году варьируется в зависимости от месяца. Это означает, что количество рабочих дней в каждом месяце может быть разным. Когда в месяце больше рабочих дней, это становится более выгодным временем для отпуска. Причина в том, что сумма отпускных остаётся постоянной, независимо от количества рабочих дней, а стоимость каждого рабочего дня зависит от их количества (при сохранении стабильного оклада).
Самые выгодные месяцы в 2024 году:
Менее выгодные, но также рассматриваемые для получения лучших отпускных:
Самый невыгодный — январь. Это связано с продолжительными праздниками. Также не стоит уходить в отпуск в феврале, марте и мае. На эти месяцы также выпадает много праздничных дней и отпускных начислят мало. Советуют эксперты воздержаться и от отпуска в июне.
Данный вопрос особо волнует тех, кто собирается уходить в отпуск перед Новым годом. Устроить себе долгие каникулы можно как, присоединив отпуск в декабре, так и в январе. Однако если вернуться к вышеуказанным расчётам, то лучше уходить в отпуск в конце декабря, а не в январе.
Для примера эксперты рассмотрели ситуацию, если у сотрудника зарплата составляет 60 000 рублей, и человек не претендовал на отпуск, не заболевал, и проработал в компании достаточно долго, чтобы не возникло необходимости в дополнительных расчётах.
В таком случае, средний заработок в день составляет приблизительно 2 048 рублей (60 000 рублей / 29,3).
Если сотрудник уходит в отпуск на неделю, то за данный период он получит 14 336 рублей (если не учитывать налог на доходы физических лиц, то удержанный налог будет составлять 1 864 рубля, и на руки он получит сумму, рассчитанную с учётом вычета налога — 12 472 рубля).
Общая сумма за невыгодные и выгодные месяцы будет следующая:
Для справки. Отпускные облагаются налогом на доходы физических лиц по стандартным ставкам: