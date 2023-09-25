Кто будет вести прямые эфиры с белгородцами во время отпуска Гладкова?

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Ближайшие две недели не будет прямых эфиров с Вячеславом Гладковым. Вместо него на вопросы белгородцев ответят заместители губернатора, министры и главы муниципалитетов. Они выйдут в прямой эфир в будние дни.
На своей странице в соцсети губернатор Белгородской области опубликовал график трансляций чиновников. Оставлять свои вопросы можно на их личных страницах.
Напомним, что вечерние прямые эфиры «10 вопросов губернатору» не будут устраиваться до 9 октября. Связана их отмена с отпуском главы региона Вячеслава Гладкова.
Предыдущий отпуск губернатора состоялся весной, однако Гладков в первые дни заболел ковидом и не смог полноценно отдохнуть.