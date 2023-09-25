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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Прямые эфиры вместо Гладкова будут проводить его заместители

Кто будет вести прямые эфиры с белгородцами во время отпуска Гладкова?

25 сентября 2023, 06:57
Фото: 1MI

Прямые эфиры вместо Гладкова будут проводить его заместители

Прямые эфиры «10 вопросов губернатору» не будут выходить на протяжении двух недель, поскольку Гладков отправляется в отпуск. Вместо него отвечать на вопросы белгородцев будут министры, главы муниципалитетов и замгубернатора.

Ближайшие две недели не будет прямых эфиров с Вячеславом Гладковым. Вместо него на вопросы белгородцев ответят заместители губернатора, министры и главы муниципалитетов. Они выйдут в прямой эфир в будние дни.

На своей странице в соцсети губернатор Белгородской области опубликовал график трансляций чиновников. Оставлять свои вопросы можно на их личных страницах.

Напомним, что вечерние прямые эфиры «10 вопросов губернатору» не будут устраиваться до 9 октября. Связана их отмена с отпуском главы региона Вячеслава Гладкова.

Предыдущий отпуск губернатора состоялся весной, однако Гладков в первые дни заболел ковидом и не смог полноценно отдохнуть.

График прямых эфировГрафик прямых эфиров
График прямых эфировГрафик прямых эфиров
График прямых эфировГрафик прямых эфиров
График прямых эфировГрафик прямых эфиров
График прямых эфировГрафик прямых эфиров
График прямых эфировГрафик прямых эфиров
График прямых эфировГрафик прямых эфиров
График прямых эфировГрафик прямых эфиров
График прямых эфировГрафик прямых эфиров
График прямых эфиров
Фото: страница Вячеслава Гладкова
В отпуске или на больничном: кто кого замещает в правительстве Белгородской области
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