Сильный ветер и снег надвигаются на Белгородскую область. Гололедица тоже в прогнозе

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В пятницу, 8 декабря, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью похолодает до -10…-5 ˚С. Осадков не ожидается. Ветер восточный 8-13 м/с.
Днём столбик термометра остановится на отметке от -7 ˚С до -2 ˚С. Пройдёт небольшой, а в отдельных районах — умеренный снег. Порывы ветра при этом составят до 15 м/с. Гололедица тем временем не уходит из прогноза.
Пятница в Белгороде будет облачной. Ночью осадков не ожидается, температура составит -5 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до -3 ˚С, временами будет идти небольшой снег.
Снежно будет в столице региона и в выходные. В субботу и воскресенье, 9 и 10 декабря, осадки пройдут при температуре от -6 ˚С до -4 ˚С.
Морозным и снежным будет в Белгороде и начало следующей недели.