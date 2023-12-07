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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Зима

Сильный ветер и снег надвигаются на Белгородскую область. Гололедица тоже в прогнозе

7 декабря 2023, 13:25
Фото: 1MI
Зима

МЧС предупреждает о сильном ветре в Белгородской области

Ночью осадков не ожидается, а днём возможен снег. Ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Температура опустится до -10 ˚С, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

В пятницу, 8 декабря, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью похолодает до -10…-5 ˚С. Осадков не ожидается. Ветер восточный 8-13 м/с.

Днём столбик термометра остановится на отметке от -7 ˚С до -2 ˚С. Пройдёт небольшой, а в отдельных районах — умеренный снег. Порывы ветра при этом составят до 15 м/с. Гололедица тем временем не уходит из прогноза.

Пятница в Белгороде будет облачной. Ночью осадков не ожидается, температура составит -5 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до -3 ˚С, временами будет идти небольшой снег.

Снежно будет в столице региона и в выходные. В субботу и воскресенье, 9 и 10 декабря, осадки пройдут при температуре от -6 ˚С до -4 ˚С.

Морозным и снежным будет в Белгороде и начало следующей недели.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Гололедица#Мороз#Инна Рогова#Белгород
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