Работать будут с завтрашнего дня: в Белгороде откроют две новые остановки

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Два новых остановочных комплекса установили на улице Кутузова в Белгороде. Автобусы маршрута №28 начнут останавливаться здесь с 7 декабря. Остановкам присвоили название «Улица Школьная».
Организатор пассажирских перевозок отметил, что остановочные пункты разместили для улучшения транспортного обслуживания населения.
Напомним, что с 1 января 2024 года по проспекту Ватутина запустят маршрут №120. Поэтому на улице 5 Августа в следующем году проведут ремонтные работы, в рамках которых установят новые остановочные комплексы в районе бывшего клуба «Форум» и поворота на 5 Августа.
Также сообщается, что до 2024 года по улице Щорса отремонтируют разбитые стёкла на остановках. Всего заменят 43 стекла на ограждении и три стекла на самом остановочном комплексе.