Работать будут с завтрашнего дня: в Белгороде откроют две новые остановки

Напомним, что с 1 января 2024 года по проспекту Ватутина запустят маршрут №120. Поэтому на улице 5 Августа в следующем году проведут ремонтные работы, в рамках которых установят новые остановочные комплексы в районе бывшего клуба «Форум» и поворота на 5 Августа.