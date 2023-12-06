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Остановка

Работать будут с завтрашнего дня: в Белгороде откроют две новые остановки

6 декабря 2023, 08:53
Фото: 1MI
Остановка

Для белгородского маршрута № 28 установили две новые остановки

Два новых остановочных комплекса появится на улице Кутузова. Им присвоили название «Улица Школьная». Автобусы №28 смогут высаживать пассажиров на новых остановках с 7 декабря.

Два новых остановочных комплекса установили на улице Кутузова в Белгороде. Автобусы маршрута №28 начнут останавливаться здесь с 7 декабря. Остановкам присвоили название «Улица Школьная».

Организатор пассажирских перевозок отметил, что остановочные пункты разместили для улучшения транспортного обслуживания населения.

Напомним, что с 1 января 2024 года по проспекту Ватутина запустят маршрут №120. Поэтому на улице 5 Августа в следующем году проведут ремонтные работы, в рамках которых установят новые остановочные комплексы в районе бывшего клуба «Форум» и поворота на 5 Августа.

Также сообщается, что до 2024 года по улице Щорса отремонтируют разбитые стёкла на остановках. Всего заменят 43 стекла на ограждении и три стекла на самом остановочном комплексе.

Новые остановки появятся в районе памятника князю Владимиру в Белгороде
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Александра Склярова
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