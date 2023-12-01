Остановку «Родина» в Белгороде переделывают после возмущений горожан: что изменится

В Белгороде дорабатывают остановку «Родина»

Зону ожидания автобусов пообещали сделать более удобной, а длину павильона увеличить до входа в подземный переход. Работы должны закончить до конца года, но доступ к основной площадке перекрывать не будут, заверили в мэрии.