Остановку «Родина» в Белгороде переделывают после возмущений горожан: что изменится

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Белгороде решили доработать остановочный комплекс «Свято-Троицкий бульвар», более известный горожанам как остановка «Родина». Предполагается, что после изменений зона ожидания автобусов станет удобнее. Число скамеек увеличится до восьми, появятся урны для мусора.
Длину павильона ожидания увеличат до входа в подземный переход. Заднюю стенку остановки выполнят из антивандального стекла. Помимо этого, планируется заменить плиточное покрытие.
Что касается открытия в павильоне пекарни и торговой точки по продаже напитков и кулинарных изделий, эти планы остались в силе.
Доработать остановку должны до конца года. При этом доступ к основной площадке ожидания автобусов перекрывать не будут.
Монтаж остановки «Родина» в Белгороде завершился в начале ноября. Однако не все горожане оценили готовый вариант. Некоторых белгородцев, например, удивило, что «половину остановки» отдали под магазин. Тогда же в мэрии ответили, что замечания горожан учтут.