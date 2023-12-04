Белгородцы за год отправили в бан более 8 тысяч постов «ВКонтакте»

Региональный министр по делам молодёжи Татьяна Киреева в ходе еженедельного оперативного совещания рассказала, что у власти на постоянном мониторинге активности находится социальная сеть «ВКонтакте». В ходе мониторинга вычисляется и блокируется запрещённый контент. В 2023 году нашли 8409 противоправных публикаций, 2654 из которых были заблокированы.