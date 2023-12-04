Белгородцы за год отправили в бан более 8 тысяч постов «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Региональный министр по делам молодёжи Татьяна Киреева в ходе еженедельного оперативного совещания рассказала, что у власти на постоянном мониторинге активности находится социальная сеть «ВКонтакте». В ходе мониторинга вычисляется и блокируется запрещённый контент. В 2023 году нашли 8409 противоправных публикаций, 2654 из которых были заблокированы.
При этом в 2022 году количество таких публикаций было значительно меньше — всего 447. В прошлом году заблокировали всего 83 поста.
Кроме этого, чиновница отметила, что власти работают над формированием безопасной молодёжной среды: выявляют информационные угрозы, охраняют детей от воздействия негативного контента и оказывают необходимую психологическую помощь. Всего за 2023 год психологическую помощь оказали 493 подросткам.