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ВКонтакте

Белгородцы за год отправили в бан более 8 тысяч постов «ВКонтакте»

4 декабря 2023, 14:22
Фото: 1MI
ВКонтакте

Белгородцы заблокировали 2,5 тыс. публикаций в ВК

Статистику озвучила министр по делам молодёжи Татьяна Киреева. В ходе доклада она рассказала о мониторинге соцсети, а также об обнаруженных в ней запрещённых публикациях. Часть из них удалось заблокировать.
Сюжет
Соцсети

Региональный министр по делам молодёжи Татьяна Киреева в ходе еженедельного оперативного совещания рассказала, что у власти на постоянном мониторинге активности находится социальная сеть «ВКонтакте». В ходе мониторинга вычисляется и блокируется запрещённый контент. В 2023 году нашли 8409 противоправных публикаций, 2654 из которых были заблокированы.

При этом в 2022 году количество таких публикаций было значительно меньше — всего 447. В прошлом году заблокировали всего 83 поста.

Кроме этого, чиновница отметила, что власти работают над формированием безопасной молодёжной среды: выявляют информационные угрозы, охраняют детей от воздействия негативного контента и оказывают необходимую психологическую помощь. Всего за 2023 год психологическую помощь оказали 493 подросткам.

Слайд из презентации Татьяны КиреевойСлайд из презентации Татьяны Киреевой
Слайд из презентации Татьяны Киреевой
Фото: оперативное совещание
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#Белгородская область#Соцсети#Вконтакте#Запрещено#Соцсеть#Белгород#Публикация#Александра Склярова#Татьяна Киреева
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