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В приграничном селе Белгородской области пропал подросток

В приграничном селе Белгородской области пропал подросток

18 октября 2023, 18:50
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
В селе Головчино Грайворонского округа ищут девушку-подростка Мишарук Анастасию 2006 года рождения, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

17-летняя девушка пропала ещё в воскресенье 15 октября, с тех пор ничего не известно о её местонахождении. Рост Анастасии — 170 см, она нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами.

В день исчезновения была одета в чёрную футболку, серую толстовку, чёрные широкие штаны и чёрные ботинки. С собой у неё был чёрный рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии «Лизы Алерт» 88007005452 (по России бесплатно) либо 112.

Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
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#Белгородская область#Лиза Алерт#Пропал подросток#Белгород#Грайворонский горокруг#Пропал человек#Милена Фишер
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