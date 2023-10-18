В приграничном селе Белгородской области пропал подросток

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
17-летняя девушка пропала ещё в воскресенье 15 октября, с тех пор ничего не известно о её местонахождении. Рост Анастасии — 170 см, она нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами.
В день исчезновения была одета в чёрную футболку, серую толстовку, чёрные широкие штаны и чёрные ботинки. С собой у неё был чёрный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии «Лизы Алерт» 88007005452 (по России бесплатно) либо 112.