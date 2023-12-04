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Белгородский водоканал наказали за незаконную эксплуатацию водозаборных скважин

Белгородский водоканал наказали за незаконную эксплуатацию водозаборных скважин

4 декабря 2023, 18:43
Фото: 1MI
С одного из руководителей организации взыскали штраф в размере 45 тыс. рублей. Подробности сообщили в прокуратуре Белгородской области.

Прокуратура выявила факты незаконной эксплуатации ГУП «Белоблводоканал» трёх водозаборных скважин в селе Никольском Белгородского района. Отмечается, что к скважинам подключены почти 500 домовладений. Также водоканал не установил санитарно-защитные зоны этих объектов, что создавало угрозу здоровью потребителей.

После внесения прокуратурой области представления руководство организации устранило нарушения, в том числе сформировало санитарно-защитные зоны, направило заявку на лицензирование.

В отношении замдиректора Белоблводоканала прокурором были возбуждены дела об административных правонарушениях. Должностное лицо привлекли к штрафу в 45 тыс. рублей. Деньги были выплачены в бюджет в полном объёме.

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#Белгородская область#Прокуратура#Нарушения#Водоканал#Белгород#Алина Харина#Скважина
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