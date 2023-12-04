Белгородский водоканал наказали за незаконную эксплуатацию водозаборных скважин

Прокуратура выявила факты незаконной эксплуатации ГУП «Белоблводоканал» трёх водозаборных скважин в селе Никольском Белгородского района. Отмечается, что к скважинам подключены почти 500 домовладений. Также водоканал не установил санитарно-защитные зоны этих объектов, что создавало угрозу здоровью потребителей.