Белгородский водоканал наказали за незаконную эксплуатацию водозаборных скважин

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Прокуратура выявила факты незаконной эксплуатации ГУП «Белоблводоканал» трёх водозаборных скважин в селе Никольском Белгородского района. Отмечается, что к скважинам подключены почти 500 домовладений. Также водоканал не установил санитарно-защитные зоны этих объектов, что создавало угрозу здоровью потребителей.
После внесения прокуратурой области представления руководство организации устранило нарушения, в том числе сформировало санитарно-защитные зоны, направило заявку на лицензирование.
В отношении замдиректора Белоблводоканала прокурором были возбуждены дела об административных правонарушениях. Должностное лицо привлекли к штрафу в 45 тыс. рублей. Деньги были выплачены в бюджет в полном объёме.