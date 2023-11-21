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Прокуратура и Росприроднадзор нашли нарушения в Белоблводоканале

Водоканал в Белгороде наказали после проверки: что произошло

21 ноября 2023, 07:57
Фото: 1MI

Прокуратура и Росприроднадзор нашли нарушения в Белоблводоканале

На 40 водозаборных скважинах не было счётчиков. Помимо этого, на 10 оголовках отсутствовала техническая возможность для замера уровня подземных вод. О нарушениях сообщает Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора.

В Белгороде проверили 40 водозаборных скважин Белоблводоканала. Оказалось, что на всех скважинах не было счётчиков/расходомеров. Из-за этого невозможно было вести достоверный учёт объёма забора воды. Кроме того, на десяти оголовках скважин не было технической возможности для замера уровня подземных вод.

Проверку проводили прокуратура и Росприроднадзор. Они пришли к выводу, что водоканал нарушил условия, предусмотренные лицензией на пользование недрами, на выполнение работ, связанных с ними (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ). Заведено административное дело.

В итоге к ответственности привлекли сотрудников водоканала. Добавим, что по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, наказание для физлиц составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей штрафа, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Белоблводоканал через суд обязали отремонтировать очистные сооружения. По состоянию на конец октября решение не вступило в силу.

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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Проверка#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Белоблводоканал#Росприроднадзор#Скважины
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