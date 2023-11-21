Водоканал в Белгороде наказали после проверки: что произошло

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
В Белгороде проверили 40 водозаборных скважин Белоблводоканала. Оказалось, что на всех скважинах не было счётчиков/расходомеров. Из-за этого невозможно было вести достоверный учёт объёма забора воды. Кроме того, на десяти оголовках скважин не было технической возможности для замера уровня подземных вод.
Проверку проводили прокуратура и Росприроднадзор. Они пришли к выводу, что водоканал нарушил условия, предусмотренные лицензией на пользование недрами, на выполнение работ, связанных с ними (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ). Заведено административное дело.
В итоге к ответственности привлекли сотрудников водоканала. Добавим, что по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, наказание для физлиц составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей штрафа, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что Белоблводоканал через суд обязали отремонтировать очистные сооружения. По состоянию на конец октября решение не вступило в силу.