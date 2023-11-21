Водоканал в Белгороде наказали после проверки: что произошло

В Белгороде проверили 40 водозаборных скважин Белоблводоканала. Оказалось, что на всех скважинах не было счётчиков/расходомеров. Из-за этого невозможно было вести достоверный учёт объёма забора воды. Кроме того, на десяти оголовках скважин не было технической возможности для замера уровня подземных вод.