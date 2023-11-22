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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Александр Николаев

Водоканал в Белгородской области остался без гендиректора

22 ноября 2023, 06:29
Фото: Белоблводоканал
Александр Николаев

Николаев покинул пост гендиректора Белоблводоканала

Сообщается, что это решение Александр Николаев принял по собственному желанию. Уже известно, кто будет исполнять его обязанности.
Сюжет
ЖКХ

Александр Николаев покинул пост генерального директора ГУП «Белоблводоканал». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Николаев покинул пост по собственному желанию. С 23 ноября исполнять обязанности руководителя будет Андрей Колесников — первый заместитель гендиректора.

Александр Николаев возглавлял Белоблводоканал с января 2022 года. До переезда в Белгородскую область он руководил водоканалом в Ставрополе, был начальником департамента ЖКХ Ярославской области.

До Николаева гендиректором Белоблводоканала был Сергей Тараканов. В водоканале он работал с 2013 года.

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#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Инна Рогова#Белгород#Александр Николаев#Белоблводоканал#Гендиректор
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