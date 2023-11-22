Водоканал в Белгородской области остался без гендиректора

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Александр Николаев покинул пост генерального директора ГУП «Белоблводоканал». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Николаев покинул пост по собственному желанию. С 23 ноября исполнять обязанности руководителя будет Андрей Колесников — первый заместитель гендиректора.
Александр Николаев возглавлял Белоблводоканал с января 2022 года. До переезда в Белгородскую область он руководил водоканалом в Ставрополе, был начальником департамента ЖКХ Ярославской области.
До Николаева гендиректором Белоблводоканала был Сергей Тараканов. В водоканале он работал с 2013 года.