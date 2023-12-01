Белгородец хотел насолить бывшей жене, но сам остался без денег и водительских прав

Помимо этого, ранее мужчина был осуждён за нетрезвое вождение. В связи с этим к основному наказанию суд присоединил неотбытую часть наказания по другой статье. В итоге мужчине вдобавок запретили управлять транспортом на протяжении двух лет, двух месяцев и 21 дня.