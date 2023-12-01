Белгородец хотел насолить бывшей жене, но сам остался без денег и водительских прав

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Белгородец в августе 2023 года решить насолить своей бывшей супруге и сообщил полиции о том, что она якобы украла из его гаража инструменты. При этом мужчина осознавал, что сообщает правоохранительным органам ложную информацию.
В тот же день белгородец пришёл в отдел полиции, где его предупредили о наказании за дачу ложных показаний, и написал заявление о краже. Суд признал донос заведомо ложным. За неудавшуюся месть белгородца оштрафовали на 20 тыс. рублей.
Помимо этого, ранее мужчина был осуждён за нетрезвое вождение. В связи с этим к основному наказанию суд присоединил неотбытую часть наказания по другой статье. В итоге мужчине вдобавок запретили управлять транспортом на протяжении двух лет, двух месяцев и 21 дня.
Приговор вступил в законную силу.