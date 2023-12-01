Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Суд

Белгородец хотел насолить бывшей жене, но сам остался без денег и водительских прав

1 декабря 2023, 07:57
Фото: Midjourney
Суд

Белгородец из неприязни обвинил бывшую супругу в краже

Житель Вейделевского района испытывал неприязнь к бывшей супруге, поэтому решил сообщить полиции о якобы совершённой ею краже. Мужчину предупредили о наказании за дачу ложных сведений, но его это не остановило. Районный суд назначил мужчине штраф и запретил управлять авто на протяжении двух лет.

Белгородец в августе 2023 года решить насолить своей бывшей супруге и сообщил полиции о том, что она якобы украла из его гаража инструменты. При этом мужчина осознавал, что сообщает правоохранительным органам ложную информацию.

В тот же день белгородец пришёл в отдел полиции, где его предупредили о наказании за дачу ложных показаний, и написал заявление о краже. Суд признал донос заведомо ложным. За неудавшуюся месть белгородца оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Помимо этого, ранее мужчина был осуждён за нетрезвое вождение. В связи с этим к основному наказанию суд присоединил неотбытую часть наказания по другой статье. В итоге мужчине вдобавок запретили управлять транспортом на протяжении двух лет, двух месяцев и 21 дня.

Приговор вступил в законную силу.

На помогающего российским военным белгородского волонтёра написали донос
Узнать подробнее
Читайте также:
Верховный суд признал международное движение ЛГБТ* экстремистской организациейСуд вынес приговор женщине, похитившей у волонтёров 1,5 млн рублейНе знал, что это экстремизм: белгородец поделился фото со свастикой и попал под суд
#Белгородская область#Вейделевский район#Бывшая жена#Белгород#Нетрезвое вождение#Ложные показания#Инструменты#Александра Склярова
Подпишитесь
«Есть дикие люди, они пугаются»: белгородка с кибер-рукой рассказала о своей жизни
Сегодня, 08:26
«Очередной обман»? Белгородцы так и не получили в ноябре ключи от Новой жизни
Сегодня, 07:23
Эксперты оценили ситуацию с ВИЧ в Белгородской области
Сегодня, 08:37
«Где хвалёная техника?» Гладков ответил на претензии белгородцев по уборке снега
Сегодня, 06:51
Нанёс ущерб бюджету области: в ФСБ дали подробности по делу задержанного руководителя
Сегодня, 09:41
В выходные белгородцы послушают классическую музыку и покажут свои швейные навыки
Сегодня, 06:03