Верховный суд признал международное движение ЛГБТ* экстремистской организацией

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Верховный суд РФ принял решение о признании международного общественного движения ЛГБТ* экстремистской организацией. Судья объявил, что исковые требования были удовлетворены и деятельность данного движения должна быть запрещена в России. Решение следует «исполнять немедленно».
Заседание продолжалось более четырёх часов и прошло в закрытом режиме из-за грифа «секретно». В нём участвовал только представитель Минюста, ответчика не было.
Именно Минюст РФ в ноябре обратился с требованием запретить движение ЛГБТ*. Ведомство обнаружило в нём различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.
*Экстремистская организация, запрещённая в России