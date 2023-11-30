Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Суд

Верховный суд признал международное движение ЛГБТ* экстремистской организацией

30 ноября 2023, 13:54
Фото: 1MI
Суд
Деятельность организации теперь запрещена в России. Как пояснили в суде, решение следует «исполнять немедленно». Заседание по делу проходило в закрытом режиме, пишет РИА «Новости».

Верховный суд РФ принял решение о признании международного общественного движения ЛГБТ* экстремистской организацией. Судья объявил, что исковые требования были удовлетворены и деятельность данного движения должна быть запрещена в России. Решение следует «исполнять немедленно».

Заседание продолжалось более четырёх часов и прошло в закрытом режиме из-за грифа «секретно». В нём участвовал только представитель Минюста, ответчика не было.

Именно Минюст РФ в ноябре обратился с требованием запретить движение ЛГБТ*. Ведомство обнаружило в нём различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

*Экстремистская организация, запрещённая в России

Минюст требует запретить движение ЛГБТ в России
Узнать подробнее
Читайте также:
Устранить до 25-го: Минюст рассказал о нарушениях в православном детсаду в БелгородеВ заброшенном доме на Преображенской в Белгороде разместят управление Минюста
#Запрет#Минюст#Верховный суд#Экстремистская организация
Подпишитесь
Заработать на снеге: какие компании занимаются уборкой дорог зимой в Белгороде
Сегодня, 12:25
Куда уходит белгородская земля: сколько гектаров перешло в собственность «Черкизово»
Сегодня, 11:36
Не простое, а золотое: белгородцы пожаловались на высокие цены на яйца
Сегодня, 11:26
Содрали денег, пугали бесплодием: топ частных клиник Белгорода по негативным отзывам
Сегодня, 14:43
Бомба упала, ступеньками добьём: пострадавшие белгородцы жалуются на плохой капремонт
Сегодня, 14:31
Кладбища и детские площадки: куда в Белгороде запретили возвращать отловленных собак?
Сегодня, 14:36