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Укравшую у волонтёров 1,5 млн рублей женщину осудили в Курске

Суд вынес приговор женщине, похитившей у волонтёров 1,5 млн рублей

30 ноября 2023, 10:47
Фото: 1MI

Укравшую у волонтёров 1,5 млн рублей женщину осудили в Курске

Женщина из Курской области обманула два волонтёрских движения и украла у них более 1 млн 550 тыс. рублей. Девушка утверждала, что хочет купить товары военным за низкую цену, но высланные ей деньги потратила на собственные нужды. Ей назначили пять лет тюрьмы, сообщили «Курские известия».

Жительница Курской области похитила у волонтёрских движений «Полк Марго» и «СвоихНеБросаемКурск» более 1 млн 550 тыс. рублей. Сообщается, что она предложила свою помощь волонёрам через мессенджеры. Якобы женщина планировала помочь участникам СВО и жителям в приграничье, закупив для них необходимые товары по низким ценам.

Для закупки женщина просила волонтёров прислать деньги, что те и делали. Однако товаров они так и не дождались, а высланные ей средства больше не увидели. Выяснилось, что курянка потратила всю сумму на собственные нужды.

Суд признал жительницу Курской области виновной и приговорил её к пяти годам тюрьмы.

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#Происшествия#Курская область#Мошенничество#Волонтёрство#Кража денег#Александра Склярова
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