Суд вынес приговор женщине, похитившей у волонтёров 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Жительница Курской области похитила у волонтёрских движений «Полк Марго» и «СвоихНеБросаемКурск» более 1 млн 550 тыс. рублей. Сообщается, что она предложила свою помощь волонёрам через мессенджеры. Якобы женщина планировала помочь участникам СВО и жителям в приграничье, закупив для них необходимые товары по низким ценам.
Для закупки женщина просила волонтёров прислать деньги, что те и делали. Однако товаров они так и не дождались, а высланные ей средства больше не увидели. Выяснилось, что курянка потратила всю сумму на собственные нужды.
Суд признал жительницу Курской области виновной и приговорил её к пяти годам тюрьмы.