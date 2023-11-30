Месть бывшей жене? Белгородец поджёг дом, внутри которого находились трое его детей

Белгородец поджёг дом с тремя детьми и бывшей женой

Покушение на убийство произошло в сентябре этого года. Мужчина поссорился со своей бывшей супругой и поджёг дом, внутри которого находились трое детей и ещё несколько родственников жены. Злоумышленника поместили под стражу, сообщили в региональной прокуратуре.