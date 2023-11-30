Месть бывшей жене? Белгородец поджёг дом, внутри которого находились трое его детей

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В сентябре 2023 года 33-летний житель Яковлевского округа пришёл к дому его бывшей супруги. Кроме неё, в доме находились его трое маленьких детей и родственники экс-жены.
Пьяный мужчина встретился с женщиной, поссорился с ней, а затем поджёг дом, внутри которого находились его дети.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 40, ст. 105 УК РФ). В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Мужчину заключили под стражу до 20 декабря 2023 года.
Напомним, что похожее происшествие случилось 19 августа: мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода и решил поджечь её дом. Он облил дверь дома горючим, поджёг её и скрылся. Из дома успели выбежать его жена, её родственники и трое детей.