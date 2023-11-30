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Спички

Месть бывшей жене? Белгородец поджёг дом, внутри которого находились трое его детей

30 ноября 2023, 13:18
Фото: 1MI
Спички

Белгородец поджёг дом с тремя детьми и бывшей женой

Покушение на убийство произошло в сентябре этого года. Мужчина поссорился со своей бывшей супругой и поджёг дом, внутри которого находились трое детей и ещё несколько родственников жены. Злоумышленника поместили под стражу, сообщили в региональной прокуратуре.

В сентябре 2023 года 33-летний житель Яковлевского округа пришёл к дому его бывшей супруги. Кроме неё, в доме находились его трое маленьких детей и родственники экс-жены.

Пьяный мужчина встретился с женщиной, поссорился с ней, а затем поджёг дом, внутри которого находились его дети.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 40, ст. 105 УК РФ). В настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Мужчину заключили под стражу до 20 декабря 2023 года.

Напомним, что похожее происшествие случилось 19 августа: мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода и решил поджечь её дом. Он облил дверь дома горючим, поджёг её и скрылся. Из дома успели выбежать его жена, её родственники и трое детей.

Не сумевший решить вопрос с разводом белгородец поджёг дом с женой и тремя детьми
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