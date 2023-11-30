Белгородцам запретили вход во Дворец детского творчества во время занятий детей

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Во время вечернего эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. По её словам, во Дворец детского творчества перестали пускать родителей во время занятий детей: «Ребёнок находится на секции два часа. Приезжаем из Дубового. Привезти его и уезжать обратно нет смысла. В снег, дождь, ветер приходится стоять под Дворцом в ожидании ребёнка».
Глава регионе ответил, что ему понятна позиция родителей. Однако в области очень высокий уровень террористической опасности, поэтому необходимо думать о безопасности детей.
Наша задача — найти оптимальное решение в вопросе безопасности. Дал поручение. Согласен, что стоять под дождём по два–три часа на улице в холод и мороз неправильно. Согласен, что не у всех есть возможность быстро добежать домой. Оптимальное решение найдём. Нужно приходить с паспортами, чтобы понимать, что это родители привели, а не посторонние люди, которые готовы нанести ущерб здоровью наших детей.
Вячеслав Гладков