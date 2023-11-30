Белгородцам запретили вход во Дворец детского творчества во время занятий детей

Во время вечернего эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. По её словам, во Дворец детского творчества перестали пускать родителей во время занятий детей: «Ребёнок находится на секции два часа. Приезжаем из Дубового. Привезти его и уезжать обратно нет смысла. В снег, дождь, ветер приходится стоять под Дворцом в ожидании ребёнка».