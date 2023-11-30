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Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Белгородцам запретили вход во Дворец детского творчества во время занятий детей

Белгородцам запретили вход во Дворец детского творчества во время занятий детей

30 ноября 2023, 18:30
Фото: Midjourney
Родители попросили губернатора пересмотреть эти правила, так как некоторым белгородцам приходится ждать детей на улице под снегом и дождём.

Во время вечернего эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась местная жительница. По её словам, во Дворец детского творчества перестали пускать родителей во время занятий детей: «Ребёнок находится на секции два часа. Приезжаем из Дубового. Привезти его и уезжать обратно нет смысла. В снег, дождь, ветер приходится стоять под Дворцом в ожидании ребёнка».

Глава регионе ответил, что ему понятна позиция родителей. Однако в области очень высокий уровень террористической опасности, поэтому необходимо думать о безопасности детей.

Наша задача — найти оптимальное решение в вопросе безопасности. Дал поручение. Согласен, что стоять под дождём по два–три часа на улице в холод и мороз неправильно. Согласен, что не у всех есть возможность быстро добежать домой. Оптимальное решение найдём. Нужно приходить с паспортами, чтобы понимать, что это родители привели, а не посторонние люди, которые готовы нанести ущерб здоровью наших детей.
Вячеслав Гладков
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#Город#Безопасность#Новости Белгорода#Дворец детского творчества#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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