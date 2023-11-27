Иконников объяснил, почему детей не пускают в «Бригантину „Белогорье“» в Крыму

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Детей из Борисовского района не отправляют на отдых в санаторий «Бригантина „Белогорье“», жалуются родители. По их словам, они сначала были в списках, но спустя время их вычеркнули и вписали детей из другого района.
«Родители собрали детей в лагерь, а теперь что? Сообщите нам, родителям, точную дату отъезда наших детей в „Бригантину"», — просят белгородцы.
Обращение в соцсетях заметил министр здравоохранения Андрей Иконников. Он сообщил, что причина — в «сложившейся ситуации». Из-за этого дети, которые не отправятся в санаторий в декабре, поедут в марте 2024 года.
Однако белгородцы не поняли, что под «ситуацией» имел в виду министр: «Больница проделала работу, родители предоставили все необходимые документы, анализы», — уточнили они. При этом некоторые родители пишут, что им пришлось сдать ПЦР-тест на коклюш.
О том, что некоторые дети оказались заражены, заявил и Иконников. Однако он не уточнил, чем именно.
Дам пояснение: в районе выявлены инфекционные заболевания у детей, из списка много контактных — чтобы не подвергать риску заболеть целую смену, пришлось перенести срок поездки детей из Борисовского района на более поздний.
Андрей Иконников
Предоставить отрицательный тест и поехать отдыхать нельзя: существует определённый порядок, который необходимо соблюдать, продолжает Иконников.
Есть определённый порядок массового заезда детей на санаторно-курортное лечение за пределы региона: каждый врач выдаёт справку об эпидокружении, ввиду ситуации мы не получим разрешение Роспотребнадзора — не должно быть контакта с заболевшими в течение 21 дня. Из Белгородской области в санаторий направляются 277 детей — мы не можем рисковать.
Андрей Иконников
Отметим, что официальной информации о вспышке какого-либо заболевания в районе нет.
Ранее министр здравоохранения уже отвечал на подобный вопрос: тогда Иконников не уточнил, в чём причина переноса поездок.