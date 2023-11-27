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Дети

Иконников объяснил, почему детей не пускают в «Бригантину „Белогорье“» в Крыму

27 ноября 2023, 13:37
Фото: Midjourney
Дети

Детей из целого района убрали из списков на поездку в «Бригантину „Белогорье“»

Дети, проживающие в Борисовском районе, должны были в декабре отправиться отдыхать в «Бригантину „Белогорье“», однако позже они исчезли из списков. Министр здравоохранения Андрей Иконников объяснил, почему вместо борисовцев отдыхать отправляют детей из других районов.
Сюжет
Дети

Детей из Борисовского района не отправляют на отдых в санаторий «Бригантина „Белогорье“», жалуются родители. По их словам, они сначала были в списках, но спустя время их вычеркнули и вписали детей из другого района.

«Родители собрали детей в лагерь, а теперь что? Сообщите нам, родителям, точную дату отъезда наших детей в „Бригантину"», — просят белгородцы.

Обращение в соцсетях заметил министр здравоохранения Андрей Иконников. Он сообщил, что причина — в «сложившейся ситуации». Из-за этого дети, которые не отправятся в санаторий в декабре, поедут в марте 2024 года.

Однако белгородцы не поняли, что под «ситуацией» имел в виду министр: «Больница проделала работу, родители предоставили все необходимые документы, анализы», — уточнили они. При этом некоторые родители пишут, что им пришлось сдать ПЦР-тест на коклюш.

О том, что некоторые дети оказались заражены, заявил и Иконников. Однако он не уточнил, чем именно.

Дам пояснение: в районе выявлены инфекционные заболевания у детей, из списка много контактных — чтобы не подвергать риску заболеть целую смену, пришлось перенести срок поездки детей из Борисовского района на более поздний.
Андрей Иконников

Предоставить отрицательный тест и поехать отдыхать нельзя: существует определённый порядок, который необходимо соблюдать, продолжает Иконников.

Есть определённый порядок массового заезда детей на санаторно-курортное лечение за пределы региона: каждый врач выдаёт справку об эпидокружении, ввиду ситуации мы не получим разрешение Роспотребнадзора — не должно быть контакта с заболевшими в течение 21 дня. Из Белгородской области в санаторий направляются 277 детей — мы не можем рисковать.
Андрей Иконников

Отметим, что официальной информации о вспышке какого-либо заболевания в районе нет.

Ранее министр здравоохранения уже отвечал на подобный вопрос: тогда Иконников не уточнил, в чём причина переноса поездок.

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#Белгородская область#Дети#Борисовский район#Санаторий#Белгород#Андрей иконников#Коклюш#Александра Склярова#Бригантина Белогорье
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