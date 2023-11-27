«Дети находятся в ужасных условиях»: Родители — о состоянии школ под Белгородом

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, что в кабинете, в котором учится её ребёнок, сломаны стулья: «Почему вообще допускается эксплуатация такой мебели? Как принимают школы в начале учебного года? Почему мы должны покупать стулья? За свой счёт делали уже ремонт в этом классе, оклеивали бронеплёнкой окна. Позже из этого кабинета нас переселили в другой».
Ещё одно обращение поступило от жительницы Новосадового. Женщина пожаловалась на «ужасные условия» в школе. По её словам в учреждении огромные трещины, на стенах побелка.
Губернатор отметил, что проблема школ в Белгородской области остаётся — за один год отремонтировать все общеобразовательные учреждения и детские сады не получится. Также глава региона отметил, что за последние 12 лет в области отремонтировали 210 школ, из них 116 школ отремонтировали за последние три года.
Комментировать не буду. Просто для понимания, какой объём работы выполняется последнее время. Такой динамики в отношении образования, культуры и спорта не было никогда. Можно ли отремонтировать все школы и детские сады за один, два или три года? Нет. Есть ещё дороги, жилые дома, бывшие общежития, огромное количество людей, которые просят помощь. Есть системная помощь, есть понятие госпрограмм, софинансирования, поэтому мы стараемся использовать все моменты, которые позволили бы нам привлечь другие источники.
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков ответил белгородке, что старой мебели в школах быть не должно. В школе завтра проведут родительское собрание, приедет министр образования области Андрей Милёхин. Также губернатор напомнил, что если родителей кто-то заставляет за их счёт покупать мебель, необходимо обращаться в прокуратуру.
Что касается школы в Новосадовом — я посмотрю сроки, посмотрю наличие проектно-сметной документации, экспертизы, тогда будем принимать решение по срокам капремонта.
Вячеслав Гладков