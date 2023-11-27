«Дети находятся в ужасных условиях»: Родители — о состоянии школ под Белгородом

Белгородка сообщила Вячеславу Гладкову, что в кабинете, в котором учится её ребёнок, сломаны стулья: «Почему вообще допускается эксплуатация такой мебели? Как принимают школы в начале учебного года? Почему мы должны покупать стулья? За свой счёт делали уже ремонт в этом классе, оклеивали бронеплёнкой окна. Позже из этого кабинета нас переселили в другой».