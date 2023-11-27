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Юрий Клепиков провёл приём граждан в Белгороде

Юрий Клепиков провёл приём граждан в Белгороде

27 ноября 2023, 09:40
Фото: Облдума
На приём к председателю областной Думы Юрию Клепикову пришли не только белгородцы, но и жители Шебекино, Белгородского района и Валуйского горокруга. Тематика обращений граждан многогранна: от личных просьб до инициатив, касающихся проведения капремонта МКД.

Так, Виктория из столицы региона — супруга военнослужащего, который участвует в специальной военной операции. Сам боец прописан в Валуйках, там же живёт его мама. А совсем недавно, в сентябре, у молодой пары родилась дочка. Алексей приезжал на побывку, чтобы встретить жену из роддома и провести несколько дней с семьёй. Как поделилась Виктория, отпуск оказался совсем коротким, и супруг не успел помочь своей матери по хозяйству.

«Свяжусь с администрацией Валуйского городского округа, чтобы специалисты на месте встретились с мамой бойца, узнали, какая помощь нужна в быту. Обязательно уделим внимание», — заверил Викторию председатель облдумы.

Женщина обратилась также с просьбой разъяснить, какие меры поддержки действуют в регионе для военнослужащих и их семей. В решение этого вопроса подключится министерство социальной защиты населения и труда области.

Елена Рябова приехала на приём из Шебекино. Она рассказала, что ухаживает за сестрой-двойняшкой — инвалидом первой группы. Жизненная ситуация — сложная, средств не хватает.

«Сестра удалённо прошла обучение, хочет работать дистанционно. Но у нас нет компьютера, и на пенсию по инвалидности его не купишь. Я сама не работаю, ухаживаю за сестрой, дохода нет. Ещё нам нужны средства на ремонт: мы живём в квартире, в которой 20 лет не было ремонта», — пожаловалась Елена.

Юрий Клепиков связался с главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым. К женщинам направили сотрудников соцзащиты.

«Дальше подумаем, как помочь Вашей сестре приобрести компьютер. Будем решать проблемы от простого к сложному. Главное — не отчаивайтесь», — обратился к Елене Анатольевне Юрий Николаевич.

А Леонид Иванов уже несколько лет пытается добиться пересмотра нормативов по ЖКУ в своём многоквартирном доме. Также он поделился с председателем предложениями по совершенствованию процесса общественной приёмки МКД после капремонта.

Фото: Облдума
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