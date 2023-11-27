Юрий Клепиков провёл приём граждан в Белгороде

Так, Виктория из столицы региона — супруга военнослужащего, который участвует в специальной военной операции. Сам боец прописан в Валуйках, там же живёт его мама. А совсем недавно, в сентябре, у молодой пары родилась дочка. Алексей приезжал на побывку, чтобы встретить жену из роддома и провести несколько дней с семьёй. Как поделилась Виктория, отпуск оказался совсем коротким, и супруг не успел помочь своей матери по хозяйству.