Юрий Клепиков провёл приём граждан в Белгороде

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Так, Виктория из столицы региона — супруга военнослужащего, который участвует в специальной военной операции. Сам боец прописан в Валуйках, там же живёт его мама. А совсем недавно, в сентябре, у молодой пары родилась дочка. Алексей приезжал на побывку, чтобы встретить жену из роддома и провести несколько дней с семьёй. Как поделилась Виктория, отпуск оказался совсем коротким, и супруг не успел помочь своей матери по хозяйству.
«Свяжусь с администрацией Валуйского городского округа, чтобы специалисты на месте встретились с мамой бойца, узнали, какая помощь нужна в быту. Обязательно уделим внимание», — заверил Викторию председатель облдумы.
Женщина обратилась также с просьбой разъяснить, какие меры поддержки действуют в регионе для военнослужащих и их семей. В решение этого вопроса подключится министерство социальной защиты населения и труда области.
Елена Рябова приехала на приём из Шебекино. Она рассказала, что ухаживает за сестрой-двойняшкой — инвалидом первой группы. Жизненная ситуация — сложная, средств не хватает.
«Сестра удалённо прошла обучение, хочет работать дистанционно. Но у нас нет компьютера, и на пенсию по инвалидности его не купишь. Я сама не работаю, ухаживаю за сестрой, дохода нет. Ещё нам нужны средства на ремонт: мы живём в квартире, в которой 20 лет не было ремонта», — пожаловалась Елена.
Юрий Клепиков связался с главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым. К женщинам направили сотрудников соцзащиты.
«Дальше подумаем, как помочь Вашей сестре приобрести компьютер. Будем решать проблемы от простого к сложному. Главное — не отчаивайтесь», — обратился к Елене Анатольевне Юрий Николаевич.
А Леонид Иванов уже несколько лет пытается добиться пересмотра нормативов по ЖКУ в своём многоквартирном доме. Также он поделился с председателем предложениями по совершенствованию процесса общественной приёмки МКД после капремонта.