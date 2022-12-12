Диалог и реальная помощь: Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга

Марина Барыбина из Шебекино пришла на приём к спикеру Юрию Клепикову с просьбой помочь с приобретением путёвок на санаторно-курортное лечение детей. В семье сейчас их шестеро, младшему — всего восемь месяцев. А совсем скоро на свет появится и седьмой малыш.