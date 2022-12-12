Диалог и реальная помощь: Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга

«Каждый приём — это, в большинстве своём, личные истории: непростые судьбы, тяжёлые жизненные ситуации, трудности, с которыми сталкиваются люди. Для нас, депутатов, важно, что люди открыты для диалога. И мы обязаны оправдать доверие, сделать всё, что в наших силах, и помочь обратившимся», — поделился Юрий Николаевич.
Личных историй и непростых жизненных ситуаций на этой встрече было немало. За поддержкой к спикеру Думы пришли многодетные, одинокие матери, женщины, которые воспитывают детей с проблемами по здоровью. Кому-то не хватает средств на приобретение компьютера для дистанционного обучения ребёнка, кто-то не может завершить ремонт дома.
Марина Барыбина из Шебекино пришла на приём к спикеру Юрию Клепикову с просьбой помочь с приобретением путёвок на санаторно-курортное лечение детей. В семье сейчас их шестеро, младшему — всего восемь месяцев. А совсем скоро на свет появится и седьмой малыш.
«Планируем отправить на санаторно-курортное лечение пятерых, старших. Сейчас в Шебекино неспокойно, хотелось, чтобы дети немного отдохнули», — объяснила Марина Ивановна.
«Конечно, мы поддержим вашу семью. Отдых, позитивные эмоции, новые знакомства для детей — это всегда очень важно, а в сегодняшней ситуации особенно», — отметил Юрий Николаевич.
Елена Ростовская из села Нежеголь в одиночку воспитывает двоих детей. «Дочка страдает патологиями суставов и глаз, — делится Елена Анатольевна. — Она старательно учится в школе. Но сейчас, когда занятия перешли в дистанционный формат, заниматься с телефона — крайне неудобно».
На приём Елена Ростовская пришла с просьбой о приобретении компьютера и периферийного оборудования для девочки.
«Понятно, что в такой ситуации, когда ребёнок имеет проблемы со зрением, нельзя допускать лишней нагрузки на глаза. С приобретением компьютера и специального оборудования обязательно поможем», — ответил Юрий Клепиков.
Без внимания не осталась ни одна просьба. Все обращения граждан, которые пришли на приём, нашли отклик спикера Думы и депутатов. «Проработаем детально каждую просьбу и окажем нужную поддержку», — подытожил встречу с шебекинцами председатель Думы.