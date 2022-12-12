Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Диалог и реальная помощь: Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга

Сегодня, 12:38
Фото: Белгородская облдума
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков провёл приём граждан в Шебекино. На вопросы жителей вместе со спикером отвечали глава администрации городского округа Владимир Жданов и депутаты регионального парламента Алексей Красовский и Геннадий Чмирев.

«Каждый приём — это, в большинстве своём, личные истории: непростые судьбы, тяжёлые жизненные ситуации, трудности, с которыми сталкиваются люди. Для нас, депутатов, важно, что люди открыты для диалога. И мы обязаны оправдать доверие, сделать всё, что в наших силах, и помочь обратившимся», — поделился Юрий Николаевич.

Личных историй и непростых жизненных ситуаций на этой встрече было немало. За поддержкой к спикеру Думы пришли многодетные, одинокие матери, женщины, которые воспитывают детей с проблемами по здоровью. Кому-то не хватает средств на приобретение компьютера для дистанционного обучения ребёнка, кто-то не может завершить ремонт дома.

Марина Барыбина из Шебекино пришла на приём к спикеру Юрию Клепикову с просьбой помочь с приобретением путёвок на санаторно-курортное лечение детей. В семье сейчас их шестеро, младшему — всего восемь месяцев. А совсем скоро на свет появится и седьмой малыш.

«Планируем отправить на санаторно-курортное лечение пятерых, старших. Сейчас в Шебекино неспокойно, хотелось, чтобы дети немного отдохнули», — объяснила Марина Ивановна.

«Конечно, мы поддержим вашу семью. Отдых, позитивные эмоции, новые знакомства для детей — это всегда очень важно, а в сегодняшней ситуации особенно», — отметил Юрий Николаевич.

Фото: Белгородская облдума

Елена Ростовская из села Нежеголь в одиночку воспитывает двоих детей. «Дочка страдает патологиями суставов и глаз, — делится Елена Анатольевна. — Она старательно учится в школе. Но сейчас, когда занятия перешли в дистанционный формат, заниматься с телефона — крайне неудобно».

На приём Елена Ростовская пришла с просьбой о приобретении компьютера и периферийного оборудования для девочки.

«Понятно, что в такой ситуации, когда ребёнок имеет проблемы со зрением, нельзя допускать лишней нагрузки на глаза. С приобретением компьютера и специального оборудования обязательно поможем», — ответил Юрий Клепиков.

Без внимания не осталась ни одна просьба. Все обращения граждан, которые пришли на приём, нашли отклик спикера Думы и депутатов. «Проработаем детально каждую просьбу и окажем нужную поддержку», — подытожил встречу с шебекинцами председатель Думы.

 

Депутаты оценили готовность домов для сирот в Чернянском районе и Яковлевском округе
Узнать подробнее
Читайте также:
Спикер белгородской облдумы передал многодетным семьям школьные наборыВ облдуме рассказали, сколько белгородок получат почётный знак «Материнская слава»Депутаты Белгородской облдумы принимают участие в акции «Собери ребёнка в школу»
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Юрий клепиков#Депутаты#Белгородская облдума#Проблемы
Подпишитесь
Индекс утраты: как на самом деле изменились цены в Белгородской области
Сегодня, 13:19
Бег за подрядчиком и чуть не рухнувший сад. Гладков — о «горящих» объектах Белгорода
Сегодня, 08:05
В разы меньше изъятого: что задекларировал Глаголев в свой последний год у власти
Сегодня, 11:23
Белгородэнерго улучшило качество электроснабжения в 27 насёленных пунктах региона
Сегодня, 09:55
В 17 районах Белгородской области обделили детей с новогодними подарками
Сегодня, 06:34
Пришёл, увидел, рассудил. Кандидат в мэры Бывшев пообщался с подписчиками «Бел.Ру»
Сегодня, 12:11