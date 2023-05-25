Юрий Клепиков вручил ключи от квартир белгородцам, чьи дома были разрушены обстрелами

«Мы очень рады. Район бесподобный, квартира отличная! — говорит Таисия Мораренко. — Мы благодарны и Президенту, и Губернатору, и всем причастным за быстрое решение проблемы». Таисия с супругом Вадимом жили в Логачёвке Валуйского горокруга, сейчас пока находятся у родственников. В семье — двое сыновей. Сергей в следующем году оканчивает школу, Павел учится в Луганске, в медуниверситете. «Куда пойдёт работать после вуза, парень ещё не решил. Но что бы он ни выбрал — остаться в ЛНР или вернуться в Белгород, молодой специалист точно будет востребован везде», — уверен спикер областной Думы.