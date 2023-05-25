Юрий Клепиков вручил ключи от квартир белгородцам, чьи дома были разрушены обстрелами

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Жильё вместо того, что было разрушено из-за обстрелов ВСУ, белгородцы получили в микрорайоне Улитка в Дубовом. С новосельем поздравили жителей заместитель руководителя Федерального казначейства Эли Исаев и председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков.
Напомним, что по решению Президента РФ Владимира Путина наш регион получил 9,4 млрд рублей на строительство и приобретение жилья для белгородцев, потерявших свои дома из-за атак ВСУ.
«Огромная финансовая помощь из федерального бюджета предоставлена Белгородской области по поручению Президента. Нам важно посмотреть, что приобретается, что строится, довольны ли граждане, которые получают новое жильё, — отметил Эли Исаев. — Важно, что предоставляются квартиры в обжитых микрорайонах с хорошей инфраструктурой, где есть всё необходимое. Ни один житель, который утратил жильё, не должен остаться без внимания. И у региона здесь всё получается».
Юрий Клепиков рассказал, что с жителями проводится индивидуальная работа: встречи проходят несколько раз в неделю и не единожды с каждым собственником. На сегодняшний день новое жильё уже выбрали более 700 граждан.
«Сегодня четыре семьи получили ключи от квартир в Дубовом — в „живом“, благоустроенном микрорайоне Улитка со всей необходимой инфраструктурой, где в шаговой доступности школа и детский сад. Светлые просторные комнаты вскоре обязательно наполнятся уютом и теплом», — подчеркнул Юрий Николаевич.
Новосёлы довольны: хотя уже многое пришлось пережить, сейчас готовы начать с чистого листа. Например, в семье Мораренко теперь появился новый жилец — первым в квартиру, как и положено, зашёл котёнок.
«Мы очень рады. Район бесподобный, квартира отличная! — говорит Таисия Мораренко. — Мы благодарны и Президенту, и Губернатору, и всем причастным за быстрое решение проблемы». Таисия с супругом Вадимом жили в Логачёвке Валуйского горокруга, сейчас пока находятся у родственников. В семье — двое сыновей. Сергей в следующем году оканчивает школу, Павел учится в Луганске, в медуниверситете. «Куда пойдёт работать после вуза, парень ещё не решил. Но что бы он ни выбрал — остаться в ЛНР или вернуться в Белгород, молодой специалист точно будет востребован везде», — уверен спикер областной Думы.
А Татьяна Бижик с мужем воспитывает троих детей. Переехали из села Середа Шебекинского горокруга. Долгожданная квартира, цветы, подарки и улыбки — теперь в их жизни начинается новая белая полоса.