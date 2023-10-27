Юрий Клепиков: В сфере ЖКХ не должно быть проблем даже в форс-мажорных ситуациях

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Белгородская область полностью готова к осенне-зимнему периоду, согласно заявлению заместителя губернатора Сергея Довгалюка. Готовность объектов ТЭК и ЖКХ региона к предстоящей зиме стала темой Правительственного часа.
В ходе заседания Белгородской областной Думы депутаты заслушали доклад о принятых мерах по подготовке к отопительному сезону, а также о подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимних условиях 2023–2024 года на территории Белгородской области.
Так, объекты теплоэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона готовы к работе на 99%, что является одним из лучших показателей в стране.
Этот факт буквально сегодня был отмечен и на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.
Сергей Довгалюк
Всего в этом году было направлено 1 млрд 798 млн рублей на подготовку объектов к предстоящей зиме. Председатель Белгородской облдумы Юрий Клепиков отметил меры, принятые для обеспечения бесперебойной работы системы в условиях сложившейся обстановки.
Подготовка к осенне-зимнему периоду — это серьёзные финансовые вложения, огромные усилия и пристальный подход. Но сегодня, в условиях СВО, — это ещё и двойная ответственность. И для тех, кто работает в органах исполнительной власти, и для депутатов, и для самих жителей региона.
Юрий Клепиков
Однако остался 1% неготовности, который объяснился объективными причинами. Например, в Шебекино продолжается восстановление котельной установки №5, которая повредилась в результате обстрелов. Она отапливает Центр культурного развития и бассейн. Работа по её восстановлению будет завершена в декабре текущего года.
Хочу отметить, что в связи с оперативной обстановкой эти объекты сейчас не функционируют. В рамках восстановительных мероприятий осуществляется закупка оборудования, работы будут завершены в декабре нынешнего года.
Сергей Довгалюк
В здравоохранении также были сделаны значительные успехи, 445 объектов из 447 подключены к теплу. Сейчас в двух амбулаториях Белгородского района, а именно в Бессоновском и Веселопанском сельских поселениях, проходят работы по капитальному ремонту.
В образовательных учреждениях области всего произведено подключение теплоносителя к 956 объектам из 967 имеющихся. На сегодняшний день ещё не удалось подключить 11 объектов, так как в них проводится капитальный ремонт, либо там не идёт образовательный процесс, либо данные объекты находятся в зоне введённого режима ЧС.
Для борьбы с неблагоприятными погодными условиями в регионе задействуют 1200 единиц специальной техники. На данный момент уже заполнены резервы пескосоляной смеси на 73%. Оставшийся объём поступит в распоряжение коммунальщиков до 1 декабря.
Актуальным и важным вопросом является обеспечение отопления в многоквартирных домах. На данный момент отопление уже подано в 4829 МКД, которые подключены к централизованной системе отопления и горячего водоснабжения во всех 22 муниципалитетах Белгородской области. Однако собственники некоторых объектов все ещё задают дополнительные вопросы и предъявляют замечания.
К примеру, вопрос о том, почему у некоторых жителей центра Белгорода до сих пор нет отопления в своих квартирах, озвучила первый вице-спикер Думы Любовь Киреева. В своём ответе Довгалюк указал на ненадлежащее выполнение своих обязанностей со стороны управляющей компании. Известно, что ей уже предъявлены претензии, а также подано представление в Госжилнадзор.
Депутат Владимир Ващенко поинтересовался прогрессом работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего в этом году планируется провести капитальный ремонт 214 домов в Белгородской области, включая девять бывших общежитий.
На данный момент, мы полностью отремонтировали 98 домов, работы в 85 домах выполнены на 80%. Все остальные дома активно находятся в процессе ремонта. Мы планируем завершить работы до конца года.
Сергей Довгалюк
Итог беседы был подвёл Юрий Клепиков, который отметил, что в последние два года были вложены огромные средства в сферу ЖКХ Белгородской области. Ресурсы доступны, и даже в случае форс-мажорных ситуаций не должно быть никаких причин для сбоев.
Жилищно-коммунальное хозяйство — это та сфера, которая требует ежесекундного внимания. И в нынешних условиях мы не должны ссылаться на какие-то чрезвычайные ситуации. Мы должны быть готовы к зиме и к развитию любых событий на 100%.
Юрий Клепиков