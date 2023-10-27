Юрий Клепиков: В сфере ЖКХ не должно быть проблем даже в форс-мажорных ситуациях

К примеру, вопрос о том, почему у некоторых жителей центра Белгорода до сих пор нет отопления в своих квартирах, озвучила первый вице-спикер Думы Любовь Киреева. В своём ответе Довгалюк указал на ненадлежащее выполнение своих обязанностей со стороны управляющей компании. Известно, что ей уже предъявлены претензии, а также подано представление в Госжилнадзор.