Почему белгородцы жалуются на «Мурляндию» и как кошкам живётся там на самом деле?

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Глаза у большинства, действительно, очень грустные. Есть кошки, у которых с ними ещё и проблемы. Рыжий девон-рекс страдает конъюнктивитом. Также на спине нашлось небольшое пятно, где отсутствовала шерсть. У этой породы шерсть не самая длинная, а область шеи обычно лысая. Однако даже так на этом участке шерсть казалась местами то ли криво выбритой, то ли немного выпавшей. Не в самом лучшем состоянии были ещё два кота.
Один — с заплывшим правым глазом (левый также открывал неохотно, но с бОльшим успехом), в другом вольере у животного имеются проблемы с нижней челюстью. В неё врезаются два верхних передних зуба, от чего заметны ранки. Состояние его проще всего описать как «коматозное». В неестественно сонном состоянии были и некоторые другие кошки. Когда чёрный мейн-кун сам подошёл к рукам, журналистке удалось обнаружить под шерстью покрытую коркой ранку. Скорее всего получил в драке с другими обитателями выставки. Подобная проблема касалась не только его.
Несколько кошек всегда «дежурят» прямо у входа, реагируя на каждого входящего человека. Две из них сразу подбежали к журналистке Бел.Ру, когда та остановилась, войдя в помещение. Получив немного угощения, рыжий мейн-кун стал упорно вылизывать руку, обнюхивать в поисках добавки. Второй кот также подошёл ближе и присел в ожидании своей порции, не решаясь подойти ещё ближе, пока другой не покончит с трапезой.
Позже он всё-таки рискнул попытать удачи, несмотря на то, что собрат ещё не отошёл. Казалось бы, никакой негативной реакции не будет, ведь они уже давно находятся друг с другом, однако, кошачьи зарычали друг на друга и пытались подраться из-за права на корм. Журналистке пришлось разделить порцию по обеим рукам, чтобы драки не произошло. И сразу же уйти в закрытый вольер, чтобы скрыться от «преследования». Пусть и ненавязчивого.
Зайдя в вольер, где животных находилось больше, ступать пришлось аккуратно, чтобы не наступить на пробегающих мимо четверолапых. Места кажется мало. Не все сразу дали себя погладить. Сперва они убедились, что покормят. Так поступали многие. Другая часть дремала. Кто-то из них реагировал, когда их гладили, другие — совсем нет, продолжая спать. В каждом из вольеров (их два) расположено две лавочки. Если присесть на них, то кошки будут запрыгивать следом, но осторожно. Потом обнюхивать и ластиться, залезать на колени.
Стаканчик с сухим кормом приходится либо накрывать рукой, либо отводить в сторону, чтобы те не «нырнули» в них практически с ушами. Черепаховой раскраски девон-рекс сразу же влез на колени нашей журналистке в поисках угощения. Ел он жадно, а потом так же жадно вылизывал ладонь и иногда покусывал, не давая её убрать или погладить себя, пока не закончит занятие. Позже всё же успокоился, замурлыкал.
С другой стороны устроился уже рыжий девон-рекс, который не спешил конфликтовать с породистым братом, а ел с ним вместе, по очереди. Оба, кстати, старались первое время стаканчик с едой отобрать, цепляя его когтями, обхватывая лапой или полностью засовывая в него морду. Черепаховый угощение всё-таки немного рассыпал. Быстро нашлись желающие успеть побыстрее съесть его с пола. Девон-рексам и сфинксу, одетому в красную толстовку, журналистка Бел.Ру приглянулась больше всего. Тот же сфинкс до этого никак не мог расстаться с другой посетительницей. Мурлыкал, тёрся об неё головой, обнял лапами и не давал себя снять, недовольно урча. Поэтому пришлось позвать одну из сотрудниц выставки.
Пушистые участники выставки не проявляют агрессии, они ласковы и, пусть не всегда сразу, даются в руки. Особенно это касается мейн-кунов. С большим удовольствием они просто кушают. Также нашлась одна кошка, категорически отказавшаяся от предлагаемой ласки, дав понять это ударом лапы и предупреждающим слабым укусом. Кто-то уклонялся, но позже решил получить чуточку любви и помурлыкать. Все до единого невероятно голодные. Непонятно, плохо их кормят в принципе или это сделано для того, чтобы посетители могли дать животным угощение, не получая отказ. Оно, кстати, выдаётся в небольшом пластиковом стаканчике за дополнительные сто рублей к билету. Кошки есть и худые, и нормального телосложения, имеется даже парочка пышечек.
Перед входом сотрудники объясняют, что необходимо надеть бахилы, обработать руки, не брать самостоятельно животных на руки, т. к. на колени они запрыгивают сами. После посещения такая добродушная активность не показалась удивительной. Фотографировать и снимать кошек можно, но без вспышки. Близко это сделать не всегда удаётся. Особенно, если у тебя есть стаканчик с сухим кормом или руки просто им пахнут. Подобное можно сделать, когда пушистый получил свою порцию или облюбовал тебя в качестве места для отдыха. Сильного неприятного запаха не ощущалось.
Обстановка на выставке не кажется пугающей с первой же секунды. Грустные эмоции подбираются постепенно. От осознания того, насколько голодны животные и насколько грустный у них взгляд, от проблем со здоровьем у некоторых из них и недоверие человеку, от стычек между ними за угощение.