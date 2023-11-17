Почему белгородцы жалуются на «Мурляндию» и как кошкам живётся там на самом деле?

Зайдя в вольер, где животных находилось больше, ступать пришлось аккуратно, чтобы не наступить на пробегающих мимо четверолапых. Места кажется мало. Не все сразу дали себя погладить. Сперва они убедились, что покормят. Так поступали многие. Другая часть дремала. Кто-то из них реагировал, когда их гладили, другие — совсем нет, продолжая спать. В каждом из вольеров (их два) расположено две лавочки. Если присесть на них, то кошки будут запрыгивать следом, но осторожно. Потом обнюхивать и ластиться, залезать на колени.