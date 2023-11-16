На фабрике обогащения СГОКа проводят масштабную реконструкцию освещения

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
До конца года на площади более 40 тысяч квадратных метров установят около 500 современных светодиодных светильников, что позволит повысить уровень освещенности в корпусе фабрики в шесть раз — до 300 люкс.
— Мы создаем комфортные условия труда для наших сотрудников, повышаем безопасность, обеспечиваем чистоту и порядок на производстве. Безопасное, рационально организованное рабочее пространство — неотъемлемое условие современного высокотехнологичного производства, — комментирует генеральный директор Стойленского ГОКа Максим Беленко.
Для реализации проекта на базе светодиодной системы освещения использовали современные промышленные светильники с защитой от вибрации, пыли и перенапряжения. Кроме монтажа дополнительных линий освещения, заменили устаревшее световое оборудования на более энергоэффективное.
Новое освещение уже смонтировано на участке измельчения. Сейчас монтаж осветительного оборудования ведут на участке сепарации, следующим станет участок фильтрации. Завершить реконструкцию верхних систем освещения на фабрике обогащения Стойленского ГОКа планируют до конца года.