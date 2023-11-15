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Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Гладков рассказал, кто из белгородских детей попадёт на губернаторскую ёлку

Кто из белгородских детей попадёт на губернаторскую ёлку?

15 ноября 2023, 17:37
Фото: 1MI

Гладков рассказал, кто из белгородских детей попадёт на губернаторскую ёлку

Вопрос озвучил губернатор во время вечернего эфира. Билеты на ёлку смогут получить дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей участников СВО.

Белгородка поинтересовалась у губернатора, как ребёнку попасть на губернаторскую ёлку: «Пишут: многодетные, малообеспеченные, семьи участников СВО. Сколько живу, ни разу ни на какие ёлки не давали билеты, мы многодетные, малообеспеченные. Просто интересно, как туда попадают?».

Вячеслав Гладков рассказал, что для каждого района распределена квота, в зависимости от численности детей. Главы муниципалитетов создают отдельные комиссии, которые собирают заявки.

Какие шансы, чтобы вы попали: если у вас многодетная семья или малообеспеченная, или находится в трудной жизненной ситуации, или ваш брат или супруг находятся на СВО. Также если ваш ребёнок достиг высоких достижений в учёбе, спорте, допобразовании. Подавайте заявление, комиссия рассмотрит. Если вдруг отклонят, спрашивайте главу, он будет публично отвечать по каким критериям отбирали. Если вас кто-то обидит, тогда обращайтесь ко мне. Рассмотрю. Звоните в приёмную.
Вячеслав Гладков

Также губернатор отметил, что всего в области проживает 300 тыс. школьников и дошкольников, собрать всех на мероприятии не получится: «Выбирают тех, кому наиболее тяжело, а также тех, кто отличился в учёбе».

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#Общество#Белгородская область#Многодетные семьи#Губернаторская ёлка#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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