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Мэр Белгорода рассказал, как украсят город к Новому году

Световые качели, деревянная горка и каток: как украсят Белгород к Новому году

30 октября 2023, 15:45
Фото: 1MI

Мэр Белгорода рассказал, как украсят город к Новому году

Вопрос о новогоднем оформлении города задал местный житель Валентину Демидову во время прямого эфира 30 октября. Мэр рассказал, что город украсят праздничной иллюминацией и арт-объектами.

По словам Валентина Демидова, 15 декабря на Соборной площади запланировано открытие катка. Кроме того, на площади установят ёлку, световые качели, деревянную горку, сцену и торговые объекты.

Соборная площадь традиционно станет центром общественного пространства города на Новый год. Я уже ранее рассказывал, что 15 декабря здесь мы планируем открытие катка. Установим ту же ёлку, что и в прошлом году. Ёлка красивая. Нравится горожанам и гостям города. Готовим большую праздничную программу. Будем ориентироваться на оперативную обстановку.
Валентин Демидов

Также Демидов отметил, что город украсят праздничной иллюминацией и арт-объектами: «Ближе к Новому году будем раскрывать детали».

Напомним, что к Новому году в Белгороде отремонтируют подсветку на фигурах балерин и «Эрмитаже». На ремонт электросветового оборудования потратят порядка 7,9 млн рублей.

Известно, что устанавливать ледовый каток в центре Белгорода будут почти два месяца. Рабочие должны были приступить к монтажу объекта 24 октября. Отметим, что в прошлом году каток не устанавливали, конструкция хранилась на складе Белгорблагоустройства.

Устанавливать ледовый каток в центре Белгорода будут почти два месяца
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#Город#Новый год#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
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