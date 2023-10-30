Световые качели, деревянная горка и каток: как украсят Белгород к Новому году

Известно, что устанавливать ледовый каток в центре Белгорода будут почти два месяца. Рабочие должны были приступить к монтажу объекта 24 октября. Отметим, что в прошлом году каток не устанавливали, конструкция хранилась на складе Белгорблагоустройства.