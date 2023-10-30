Световые качели, деревянная горка и каток: как украсят Белгород к Новому году

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
По словам Валентина Демидова, 15 декабря на Соборной площади запланировано открытие катка. Кроме того, на площади установят ёлку, световые качели, деревянную горку, сцену и торговые объекты.
Соборная площадь традиционно станет центром общественного пространства города на Новый год. Я уже ранее рассказывал, что 15 декабря здесь мы планируем открытие катка. Установим ту же ёлку, что и в прошлом году. Ёлка красивая. Нравится горожанам и гостям города. Готовим большую праздничную программу. Будем ориентироваться на оперативную обстановку.
Валентин Демидов
Также Демидов отметил, что город украсят праздничной иллюминацией и арт-объектами: «Ближе к Новому году будем раскрывать детали».
Напомним, что к Новому году в Белгороде отремонтируют подсветку на фигурах балерин и «Эрмитаже». На ремонт электросветового оборудования потратят порядка 7,9 млн рублей.
Известно, что устанавливать ледовый каток в центре Белгорода будут почти два месяца. Рабочие должны были приступить к монтажу объекта 24 октября. Отметим, что в прошлом году каток не устанавливали, конструкция хранилась на складе Белгорблагоустройства.