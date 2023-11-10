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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Дед Мороз

Кто из юных белгородцев в этом году попадёт на губернаторскую ёлку?

10 ноября 2023, 14:48
Фото: 1MI
Дед Мороз

Глава белгородского минобра Милёхин рассказал подробности о губернаторской ёлке

В декабре 2023 года в муниципалитетах Белгородской области состоятся губернаторские ёлки. Всего планируется устроить шесть мероприятий для детей, сообщил министр образования Андрей Милёхин. Он рассказал, кого позовут на праздник.

Белгородцы обратились к министру образования Белгородской области Андрею Милёхину. Они уточнили у чиновника, чьи дети смогут попасть на губернаторскую ёлку и когда им начнут выдавать билеты.

Министр подтвердил, что устраивать губернаторскую ёлку действительно будут. Её проведение запланировано на конец 2023 года.

Всего планируется провести порядка шести представлений для 3000 детей со всей Белгородской области. Приглашения будут раздавать через муниципалитеты. Комиссии каждого муниципалитета выберут тех детей, которые посетят ёлку. Билеты подготовят и начнут рассылать к 20 декабря.
Андрей Милёхин, министр образования

Чиновник отметил, что на ёлку преимущественно будут отправлять тех детей, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации, а также ребят из многодетных семей, отличников, спортсменов и детей участников СВО.

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#Белгородская область#Новый год#Билет#Губернаторская ёлка#Белгород#Андрей Милёхин#Александра Склярова
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