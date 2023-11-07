Пользователи ВТБ Онлайн смогут оплатить в приложении счета из других банков

«Клиенты ВТБ все чаще выбирают оплату услуг ЖКХ без комиссии: число таких транзакций в этом году почти втрое превысило показатели за весь 2022 года. Особенно активны получатели ежемесячных начислений на карту ВТБ — зарплат, пенсий, соцвыплат. Ранее, чтобы перевести свои платежи из другого банка, клиентам нужно было иметь под рукой все квитанции и заполнять множество реквизитов вручную, сканировать QR-код или делать фото каждого счета. Новый функционал ВТБ Онлайн позволяет сделать это значительно проще: чтобы перенести все платежи за ЖКХ одной семьи потребуется всего пара кликов и около двух минут и это в семь раз быстрее, чем вводить реквизиты самостоятельно. Сервис обеспечивает высокое качество распознавания счетов из файлов, независимо от камеры смартфона. Мы уже встраиваем новую функцию во все клиентские пути и анализируем качество, чтобы продолжать улучшать технологию для лучшего клиентского опыта платежей», — отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.