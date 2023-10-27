В Белгородской области назначили единого бизнес-лидера банков ВТБ и «Открытие»

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Он будет отвечать за дальнейшее объединение банков, за финансовые показатели по всем направлениям бизнеса, а также за развитие сети и увеличение клиентской базы.
По словам вице-президента ВТБ Сергея Нечаева, активный этап объединения бизнеса начнётся в следующем году. Интеграцией займётся человек с многолетним опытом в банковской сфере Виктор Кривошеев.
Он окончил Харьковский институт радиоэлектроники и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе работает почти 30 лет. С 2007 года возглавляет подразделение ВТБ в Белгородской области.