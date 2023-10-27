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В Белгородской области назначили единого бизнес-лидера банков ВТБ и «Открытие»

В Белгородской области назначили единого бизнес-лидера банков ВТБ и «Открытие»

27 октября 2023, 13:40
Фото: ВТБ
Им стал Виктор Кривошеев. Он возглавил объединённый бизнес банков ВТБ и «Открытие» в Белгородской области.

Он будет отвечать за дальнейшее объединение банков, за финансовые показатели по всем направлениям бизнеса, а также за развитие сети и увеличение клиентской базы.

По словам вице-президента ВТБ Сергея Нечаева, активный этап объединения бизнеса начнётся в следующем году. Интеграцией займётся человек с многолетним опытом в банковской сфере Виктор Кривошеев.

Он окончил Харьковский институт радиоэлектроники и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе работает почти 30 лет. С 2007 года возглавляет подразделение ВТБ в Белгородской области.

#Белгородская область#Открытие#ВТБ#Банки#Белгород#Кристина Семенчук#Банковская сфера#Объединение
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