ВТБ подвёл итоги онлайн-хакатона More. tech 5.0

ВТБ провел пятый ежегодный хакатон MORE.Tech 5.0 для разработчиков, аналитиков и дизайнеров. В этом году было подано свыше 2,5 тыс. заявок. По результатам отбора в мероприятии с призовым фондом в 1,1 млн рублей приняли участие 1066 лучших ИТ-специалистов в составе 266 команд.

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