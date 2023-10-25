ВТБ структурировал и профинансировал M&A-сделку в секторе жилищного строительства

Posted 25 октября, 11:06
Published 25 октября, 11:06
Modified 25 октября, 11:08
Updated 25 октября, 11:08
Как отметил Виталий Сергейчук, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ:
«Команда корпоративно-инвестиционного блока всегда ориентируется на цели наших клиентов и разрабатывает новые продукты и финансовые решения, которые дают возможность наиболее эффективно реализовать их стратегические цели. К особенностям данной сделки можно отнести то, что продавцами активов выступили физические лица, в расчетах по сделке содержится как фиксированная, так и переменная составляющие, которые будут определены в зависимости от выполнения ряда условий в будущем. Реализованные решения содержат механизмы минимизации процентной нагрузки, в том числе ограниченное влияния роста ключевой ставки на общую стоимость финансирования. Команда ВТБ провела колоссальную работу. Наша экспертиза по структурированию и реализации комплексных сделок дала возможность обеспечить наиболее комфортные условия кредитного договора для группы „Самолет“, с которой нас связывают долгосрочное сотрудничество и успешный опыт реализации современных жилых проектов».