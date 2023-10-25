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Posted 25 октября, 11:06

Published 25 октября, 11:06

Modified 25 октября, 11:08

Updated 25 октября, 11:08

ВТБ структурировал и профинансировал M&A-сделку в секторе жилищного строительства

ВТБ структурировал и профинансировал M&A-сделку в секторе жилищного строительства

25 октября 2023, 11:06
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В рамках сделки по покупке ГК МИЦ банк ВТБ выдал кредит ГК «Самолет» объемом 45,6 млрд. руб. Сделка стала не только крупнейшей в российском секторе жилищного строительства за всю его историю, но и беспрецедентной с точки зрения структурных решений.

Как отметил Виталий Сергейчук, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ:

«Команда корпоративно-инвестиционного блока всегда ориентируется на цели наших клиентов и разрабатывает новые продукты и финансовые решения, которые дают возможность наиболее эффективно реализовать их стратегические цели. К особенностям данной сделки можно отнести то, что продавцами активов выступили физические лица, в расчетах по сделке содержится как фиксированная, так и переменная составляющие, которые будут определены в зависимости от выполнения ряда условий в будущем. Реализованные решения содержат механизмы минимизации процентной нагрузки, в том числе ограниченное влияния роста ключевой ставки на общую стоимость финансирования. Команда ВТБ провела колоссальную работу. Наша экспертиза по структурированию и реализации комплексных сделок дала возможность обеспечить наиболее комфортные условия кредитного договора для группы „Самолет“, с которой нас связывают долгосрочное сотрудничество и успешный опыт реализации современных жилых проектов».
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#Белгородская область#ВТБ#Новости Белгорода#Белгород#Жилищное строительство#Екатерина Никулина#M&A-сделка#Финансовые решения
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