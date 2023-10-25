ВТБ структурировал и профинансировал M&A-сделку в секторе жилищного строительства

В рамках сделки по покупке ГК МИЦ банк ВТБ выдал кредит ГК «Самолет» объемом 45,6 млрд. руб. Сделка стала не только крупнейшей в российском секторе жилищного строительства за всю его историю, но и беспрецедентной с точки зрения структурных решений.

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