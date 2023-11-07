Аналитики рассказали, какую музыку включают белгородцы, когда грустно

Был проведен опрос двух тысяч респондентов, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю, в возрасте от 18 до 50 лет по всей России. Оказывается, чаще всего слушатели включают музыку, если им хочется расслабиться/отдохнуть (43%) или, наоборот, когда находятся в приподнятом расположении духа (33%).