В Белгородэнерго прозвенел первый звонок в «Школе молодого руководителя»

Масштабный проект по наставничеству включал обучающие тренинги, семинары, мероприятия по командообразованию, а также профильную практико-ориентированную деятельность. Все мероприятия были направлены на то, чтобы сформировать у молодежи навыки управленческой культуры, повысить активность и профессиональные компетенции.