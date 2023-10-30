В «Белгородэнерго» приступили к установке инновационных трансформаторов

Оборудование производится по отечественной технологии, полным циклом, начиная от литья стали, производства ленты и магнитных систем трансформаторов и заканчивая высоковольтными испытаниями. Технические и эксплуатационные характеристики аморфных трансформаторов, их уникальные конструктивные особенности отвечают всем отраслевым и правительственном стандартам в области объектов и технологий высокой энергетической эффективности.