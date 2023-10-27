В «Белгородэнерго» прокомментировали задержание экс-замдиректора

Напомним, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст 290 УК РФ — взятка в особо крупном размере. Силовики утверждают, что речь идёт о сумме в 1,4 млн рублей. По данным ФСБ, глава фирмы за деньги попросил от подозреваемого общее покровительство и оказать содействие в приёмке выполненных в интересах госкомпании работ.