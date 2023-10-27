В «Белгородэнерго» прокомментировали задержание экс-замдиректора

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В пресс-службе компании сообщили, что задержанный не является сотрудником филиала ПАО «Россети Центр» с 8 августа 2023 года.
Энергокомпания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий,
— заверили в «Белгородэнерго».
Напомним, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст 290 УК РФ — взятка в особо крупном размере. Силовики утверждают, что речь идёт о сумме в 1,4 млн рублей. По данным ФСБ, глава фирмы за деньги попросил от подозреваемого общее покровительство и оказать содействие в приёмке выполненных в интересах госкомпании работ.
Экс-замдиректора может грозить до 12 лет колонии со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.