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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

В «Белгородэнерго» прокомментировали задержание ФСБ экс-замдиректора филиала

В «Белгородэнерго» прокомментировали задержание экс-замдиректора

27 октября 2023, 13:34
Фото: Midjourney

В «Белгородэнерго» прокомментировали задержание ФСБ экс-замдиректора филиала

Журналисты Бел.Ру получили от пресс-службы Белгородэнерго комментарий по поводу задержания экс-замдиректора филиала. По данным компании, подозреваемый в получении взятки не является их сотрудником.

В пресс-службе компании сообщили, что задержанный не является сотрудником филиала ПАО «Россети Центр» с 8 августа 2023 года.

Энергокомпания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий,
— заверили в «Белгородэнерго».

Напомним, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст 290 УК РФ — взятка в особо крупном размере. Силовики утверждают, что речь идёт о сумме в 1,4 млн рублей. По данным ФСБ, глава фирмы за деньги попросил от подозреваемого общее покровительство и оказать содействие в приёмке выполненных в интересах госкомпании работ.

Экс-замдиректора может грозить до 12 лет колонии со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

Белгородская ФСБ задержала замдиректора филиала энергетической компании за взятку
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#Белгородская область#Белгородэнерго#Уголовное дело#Задержание#Взятка#ФСБ#Белгород#Артем Черненко
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