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«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды

«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды

27 октября 2023, 15:00
Фото: Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
По сообщениям Гидрометцентра, в течение ближайших суток в Белгородской области ожидается ухудшение погоды: сильный ветер с порывами до 23 м/с. Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона.

К оперативному реагированию готовы 163 бригады в составе 600 энергетиков и 211 единиц техники.

Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 188 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 27 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории области.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи: ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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#Белгородэнерго#Новости Белгорода#Энергетики#Электроснабжение#Белгород#Екатерина Никулина
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