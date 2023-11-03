Под обстрел ВСУ попали два приграничных села

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
3 ноября под обстрел ВСУ попало село Локоть Рыльского района Курской области. Зафиксировали шесть прилётов. Из местных жителей никто не пострадал. В одном из домовладений повреждения получила хозпостройка, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Позже под обстрел попало село Успеновка Кореневского района. Обошлось без пострадавших. В трёх домах повреждены окна, обшивка жилого помещения и заборы.
Всем окажем помощь в ремонте.
Роман Старовойт
Напомним, что сегодня, 3 ноября, под обстрел попал город Шебекино Белгородской области. Один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия. Пострадали три белгородца.