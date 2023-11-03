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Published Сегодня, 16:37

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Под обстрел ВСУ попали два приграничных села

Под обстрел ВСУ попали два приграничных села

3 ноября 2023, 16:37
Фото: 1MI
Шесть прилётов зафиксировали в селе Локоть Курской области, также под обстрелом оказалось село Успеновка. Подробности сообщил губернатор области Роман Старовойт.

3 ноября под обстрел ВСУ попало село Локоть Рыльского района Курской области. Зафиксировали шесть прилётов. Из местных жителей никто не пострадал. В одном из домовладений повреждения получила хозпостройка, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Позже под обстрел попало село Успеновка Кореневского района. Обошлось без пострадавших. В трёх домах повреждены окна, обшивка жилого помещения и заборы.

Всем окажем помощь в ремонте.
Роман Старовойт

Напомним, что сегодня, 3 ноября, под обстрел попал город Шебекино Белгородской области. Один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия. Пострадали три белгородца.

Три человека получили ранения при обстреле Шебекино
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#Происшествия#Курская область#Алина Харина#Роман Старовойт#Обстрел ВСУ
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