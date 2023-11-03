Пятеро раненных при обстреле и двое погибших в ДТП белгородцев: страшные итоги недели

Всю неделю ВСУ обстреливали Шебекино. Началось всё с 30 октября, когда в ходе атаки оказались повреждены три частных дома и линия электропередачи. Также пострадала одна местная жительница. О её ранении стало известно только на следующий день, потому что она сама обратилась в медучреждение. Позже губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что белгородка сломала себе кисть и получила ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. Её осмотрели медики и отпустили домой.