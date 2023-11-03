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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Пятеро раненных при обстреле и двое погибших в ДТП белгородцев: страшные итоги недели

Пятеро раненных при обстреле и двое погибших в ДТП белгородцев: страшные итоги недели

3 ноября 2023, 14:07
Фото: 1MI
За неделю при обстрелах Шебекино пострадали пять человек, а в ДТП в Корочанском районе погибли два сотрудника «Мираторга», ещё пятеро находятся в больнице — об их состоянии рассказала главврач. Водоканал врёт, мэрия закупает дорогие качели, а директор санатория угрожает жителям.

Пять жителей Шебекино получили ранения при обстрелах

Всю неделю ВСУ обстреливали Шебекино. Началось всё с 30 октября, когда в ходе атаки оказались повреждены три частных дома и линия электропередачи. Также пострадала одна местная жительница. О её ранении стало известно только на следующий день, потому что она сама обратилась в медучреждение. Позже губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что белгородка сломала себе кисть и получила ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. Её осмотрели медики и отпустили домой.

Вновь под огнём Шебекино оказалось 1 ноября: тогда пострадал мужчина, который в момент атаки находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. Он получил осколочные ранения рук и ног. Бригада скорой помощи отвезла его в горбольницу №2 Белгорода, где ему сделали несколько операций. В настоящий момент мужчина находится в тяжёлом нестабильном состоянии, отмечают медики.

Позже в Сети опубликовали видео с момента прилёта. На кадрах видно, как несколько местных жителей чудом смогли спастись от снаряда. Повреждены оказались несколько предприятий и два автомобиля.

3 ноября Шебекино снова атаковали ВСУ. На этот раз в результате обстрела пострадали трое белгородцев: двух мужчин с осколочными ранениями нижних конечностей пришлось госпитализировать в горбольницу №2 Белгорода. Третьему раненому оказали помощь на месте происшествия и отпустили домой.

Снаряд прилетел на территорию промышленного предприятия, повреждено оказалось одно из технических помещений.

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Смертельная поездка на работу

Во вторник, 31 октября, в Корочанском районе произошла страшная авария: 38-летний водитель микроавтобуса врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате ДТП двое человек погибли, ещё пятеро оказались ранены, их госпитализировали.

Известно, что в автобусе находились сотрудники «Мираторга», ранним утром они ехали на работу.

Позже о состоянии пострадавших в аварии белгородцев рассказала главный врач горбольницы №2 Белгорода Ольга Мевша. Один из раненых находился на этапе обследования, одну женщину с сотрясением мозга поместили в нейрохирургическое отделение, а другую — в хирургическое отделение с синдромом ушиба передней брюшной стенки.

Один мужчина находится в отделении травматологии с переломами конечностей, а другого пришлось экстренно прооперировать и провести внешнюю фиксацию обломков костей. У последнего зафиксировали открытые переломы обеих костей правого предплечья.

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Директор «Красиво» поступает некрасиво?

Ранее несколько белгородцев негативно высказались о работе директора санатория «Красиво» Евгения Литвина. Ранее министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил о поиске нового человека на эту должность.

Жители говорят, якобы директор устраивает пьянки с друзьями прямо на территории учреждения, не полностью выплачивает зарплаты сотрудникам, а в санатории наблюдается дефицит медперсонала. Об этом белгородцы написали на личной странице губернатора.

Там обращения увидел сам директор санатория и начал угрожать одному из жителей. Он написал, что обратится в правоохранительные органы и потребовал опубликовать опровержение.

Редакция Бел.Ру связалась с директором и узнала у него, как он относится к поступившим жалобам. Тот сообщил, что должна была состояться комиссия региона, которая докажет его невиновность, а медсестёр, по его мнению, не хватает также, как и по всему региону.

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Не соврал, а приукрасил

27 октября водоканал опубликовал в Сети новость о том, что их сотрудника якобы заперли в комнате без окон и света, потому что тот пришёл перекрывать воду из-за неуплаты штрафа. Однако позже в Бел.Ру обратился представитель собственника того самого помещения, в котором якобы кто-то был заперт.

Мужчина показал журналисту все бумаги, которые доказывают, что сотрудника ГУП «Белоблводоканала» в комнате никто не запирал.

Выяснилось, что юрист получил судебный акт о запрете перекрывать воду, а в водоканале эту бумагу даже подписали. Но через час их работник всё же приехал на место.

Белгородец перекрыл воду и стал ждать полицию, которую вызвал представитель собственника помещения. После их приезда сотруднику снова пришлось поработать: на этот раз он включал воду обратно.

Предполагается, что комнатой, в которой якобы заперли мужчину, могло стать помещение, в которой юрист просто запретил включить свет. Дело в том, что сотруднику нельзя было там находиться.

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Неоправданно дорогие качели?

На сайте госзакупок появилась заявка на приобретение восьми качелей с RGB-подсветкой, которые планируется устанавливать на праздники в центре города. Всего на эти нужды Белгорблагоустройство выделило 3 млн 188 тыс. рублей — это 398 тыс. рублей за одни качели.

Часть белгородцев удивилась такой стоимости, ведь в интернете продаются точно такие же качели за гораздо более низкую цену — всего по 64 тыс. рублей. Журналист Бел.Ру решил выяснить, в чём причина такого большого различия в стоимости.

В документах указано, что выделенная сумма идёт не только на приобретение качелей, но и на доставку, хранение, разгрузку, стоимость упаковки, маркировку, страхование, НДС, таможенные платежи и «иные расходы».

Тем не менее, заказчик выбрал исполнителя с более низкой ценой — индивидуального предпринимателя из Валуйского округа Алексея Борисова. Другие предлагали за одни качели заплатить им по 399 тыс. рублей или по 401 тыс. рублей.

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