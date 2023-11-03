Пятеро раненных при обстреле и двое погибших в ДТП белгородцев: страшные итоги недели

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Всю неделю ВСУ обстреливали Шебекино. Началось всё с 30 октября, когда в ходе атаки оказались повреждены три частных дома и линия электропередачи. Также пострадала одна местная жительница. О её ранении стало известно только на следующий день, потому что она сама обратилась в медучреждение. Позже губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что белгородка сломала себе кисть и получила ушибы грудной клетки и мягких тканей носа. Её осмотрели медики и отпустили домой.
Вновь под огнём Шебекино оказалось 1 ноября: тогда пострадал мужчина, который в момент атаки находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. Он получил осколочные ранения рук и ног. Бригада скорой помощи отвезла его в горбольницу №2 Белгорода, где ему сделали несколько операций. В настоящий момент мужчина находится в тяжёлом нестабильном состоянии, отмечают медики.
Позже в Сети опубликовали видео с момента прилёта. На кадрах видно, как несколько местных жителей чудом смогли спастись от снаряда. Повреждены оказались несколько предприятий и два автомобиля.
3 ноября Шебекино снова атаковали ВСУ. На этот раз в результате обстрела пострадали трое белгородцев: двух мужчин с осколочными ранениями нижних конечностей пришлось госпитализировать в горбольницу №2 Белгорода. Третьему раненому оказали помощь на месте происшествия и отпустили домой.
Снаряд прилетел на территорию промышленного предприятия, повреждено оказалось одно из технических помещений.
Во вторник, 31 октября, в Корочанском районе произошла страшная авария: 38-летний водитель микроавтобуса врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате ДТП двое человек погибли, ещё пятеро оказались ранены, их госпитализировали.
Известно, что в автобусе находились сотрудники «Мираторга», ранним утром они ехали на работу.
Позже о состоянии пострадавших в аварии белгородцев рассказала главный врач горбольницы №2 Белгорода Ольга Мевша. Один из раненых находился на этапе обследования, одну женщину с сотрясением мозга поместили в нейрохирургическое отделение, а другую — в хирургическое отделение с синдромом ушиба передней брюшной стенки.
Один мужчина находится в отделении травматологии с переломами конечностей, а другого пришлось экстренно прооперировать и провести внешнюю фиксацию обломков костей. У последнего зафиксировали открытые переломы обеих костей правого предплечья.
Ранее несколько белгородцев негативно высказались о работе директора санатория «Красиво» Евгения Литвина. Ранее министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил о поиске нового человека на эту должность.
Жители говорят, якобы директор устраивает пьянки с друзьями прямо на территории учреждения, не полностью выплачивает зарплаты сотрудникам, а в санатории наблюдается дефицит медперсонала. Об этом белгородцы написали на личной странице губернатора.
Там обращения увидел сам директор санатория и начал угрожать одному из жителей. Он написал, что обратится в правоохранительные органы и потребовал опубликовать опровержение.
Редакция Бел.Ру связалась с директором и узнала у него, как он относится к поступившим жалобам. Тот сообщил, что должна была состояться комиссия региона, которая докажет его невиновность, а медсестёр, по его мнению, не хватает также, как и по всему региону.
27 октября водоканал опубликовал в Сети новость о том, что их сотрудника якобы заперли в комнате без окон и света, потому что тот пришёл перекрывать воду из-за неуплаты штрафа. Однако позже в Бел.Ру обратился представитель собственника того самого помещения, в котором якобы кто-то был заперт.
Мужчина показал журналисту все бумаги, которые доказывают, что сотрудника ГУП «Белоблводоканала» в комнате никто не запирал.
Выяснилось, что юрист получил судебный акт о запрете перекрывать воду, а в водоканале эту бумагу даже подписали. Но через час их работник всё же приехал на место.
Белгородец перекрыл воду и стал ждать полицию, которую вызвал представитель собственника помещения. После их приезда сотруднику снова пришлось поработать: на этот раз он включал воду обратно.
Предполагается, что комнатой, в которой якобы заперли мужчину, могло стать помещение, в которой юрист просто запретил включить свет. Дело в том, что сотруднику нельзя было там находиться.
На сайте госзакупок появилась заявка на приобретение восьми качелей с RGB-подсветкой, которые планируется устанавливать на праздники в центре города. Всего на эти нужды Белгорблагоустройство выделило 3 млн 188 тыс. рублей — это 398 тыс. рублей за одни качели.
Часть белгородцев удивилась такой стоимости, ведь в интернете продаются точно такие же качели за гораздо более низкую цену — всего по 64 тыс. рублей. Журналист Бел.Ру решил выяснить, в чём причина такого большого различия в стоимости.
В документах указано, что выделенная сумма идёт не только на приобретение качелей, но и на доставку, хранение, разгрузку, стоимость упаковки, маркировку, страхование, НДС, таможенные платежи и «иные расходы».
Тем не менее, заказчик выбрал исполнителя с более низкой ценой — индивидуального предпринимателя из Валуйского округа Алексея Борисова. Другие предлагали за одни качели заплатить им по 399 тыс. рублей или по 401 тыс. рублей.