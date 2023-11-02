Заражённые ВИЧ белгородки родили в прошлом году 42 детей. Один родился мёртвым

В 2022 году среди женщин, заражённых ВИЧ, зарегистрировано 53 случая беременности. Из них 42 женщины родили детей (в 2021 году таких случаев было 46, а в 2020 году — 33). Живым родился 41 ребёнок. Это почти на 9% меньше, чем в 2021 году (45 детей).

Из 40 женщин, состоящих на диспансерном учёте, все 40 пар «мать-дитя» получили полный курс профилактического лечения. Одна женщина не была зарегистрирована на учёте по беременности, но при её обследовании обнаружили положительный результат экспресс-теста. Ребёнок прошёл первую стадию профилактики. У ещё одной женщины зафиксирована антенатальная (внутриутробная) гибель плода.