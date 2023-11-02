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ВИЧ-инфекция среди детей

Заражённые ВИЧ белгородки родили в прошлом году 42 детей. Один родился мёртвым

2 ноября 2023, 08:02
Фото: 1MI
ВИЧ-инфекция среди детей
На начало 2023 года на наблюдении в диспансере состоит 2409 пациентов, включая детей. В прошлом году также зарегистрировано 53 случая беременности среди женщин с ВИЧ, из которых 42 женщины родили детей. Согласно РПН, отмечается некоторый рост случаев заражения детей при сравнении с данными 2020 года
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Дети

Ранее редакция Бел.Ру уже писала, что с 1 января 1992 года по 1 января 2023 года в Белгородской области зафиксировано 3439 случаев ВИЧ-инфекции среди жителей. За 2022 год отмечено 359 первичных случаев выявления среди белгородцев.

Что касается возрастной группы детей до 17 лет, то здесь также наблюдается некоторый рост. Согласно данным управления Роспотребнадзора по Белгородской области, в 2022 году зарегистрировали двух детей с ВИЧ-инфекцией, в 2021 году — одного, а в 2020 году подобных случаев не наблюдалось. Так, на 1 января 2023 года на учёте в диспансере состоит 2409 пациентов. Среди них — 22 ребёнка. Они, как и все, получают антиретровирусные препараты.

В 2022 году среди женщин, заражённых ВИЧ, зарегистрировано 53 случая беременности. Из них 42 женщины родили детей (в 2021 году таких случаев было 46, а в 2020 году — 33). Живым родился 41 ребёнок. Это почти на 9% меньше, чем в 2021 году (45 детей).
Из 40 женщин, состоящих на диспансерном учёте, все 40 пар «мать-дитя» получили полный курс профилактического лечения. Одна женщина не была зарегистрирована на учёте по беременности, но при её обследовании обнаружили положительный результат экспресс-теста. Ребёнок прошёл первую стадию профилактики. У ещё одной женщины зафиксирована антенатальная (внутриутробная) гибель плода.

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#Город#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Дети#Рождаемость#Новости Белгорода#Эксклюзив#Вич-инфекция#Белгород#Татьяна Лукащева#Беременность
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