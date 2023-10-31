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Белгородцам рассказали, где жители области чаще страдают от психрасстройств

Где рост, где падение: о психических расстройствах среди белгородцев

31 октября 2023, 11:38
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, где жители области чаще страдают от психрасстройств

Количество первичных диагностирований психических расстройств среди жителей Белгородской области с 2017 года снизилось на 7,4% к 2021 году. Однако РПН прогнозирует значительный рост заболеваемости в некоторых районах и городах к 2024 году.

В 2022 году показатель среди белгородцев, которым впервые диагностировали психическое расстройство, составило 241,4 на 100 тысяч человек. В пересчёте на полуторамиллионное население региона получается 3621 случай. С 2017 года наибольшее число фиксировалось как раз в том году — 260,6 на 100 тысяч человек. Через четыре года уровень первичной заболеваемости психическими расстройствами среди жителей Белгородской области снизился на 7,4%. По расчётам управления Роспотребнадзора по Белгородской области, к тому времени (к 2021 году) среднее количество заболевших составляло уже 194 человека на каждые 100 тысяч жителей. Это на 66,6 меньше (а также на 47,1 меньше, чем в 2022 году). А среди муниципалитетов области это число варьировалось от 21,5 до 561,5 человек на каждые 100 тысяч. Меньший — в Валуйском городском округе, наибольший — в Новооскольском.

  • Показатель от нуля до 100 на каждые 100 тысяч жителей наблюдался в Белгородском, Красненском, Красногвардейском, Ракитянском районах, а также в Алексеевском, Валуйском и Яковлевском горокругах.
  • От 200 до 300 на каждые 100 тысяч жителей — пришёлся на Вейделевский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Чернянский районы, а также Губкинский и Старооскольский городские округа.

РПН там же представил таблицу по «темпу прироста в 2021 году (в сравнении с 2017)». Как оказалось, в Валуйском ГО также отмечен и самый большой показатель, но со знаком минус (-88,2%). За ним следует Красногвардейский район с показателем -69,4%, далее Корочанский район — показатель -67,4%. А вот наибольший положительный прирост (в 6,1 раз) наблюдался в Борисовском районе, далее Красненский — зафиксирован рост в 2,1
раза, чуть меньше установлен прирост в Шебекинском горокруге — увеличился ровно в 2 раза.

Превышение областного показателя заболеваемости РПН отметил в:

  • Белгороде;
  • Новооскольском, Шебекинском и Старооскольском городских округах;
  • Борисовском, Краснояружском, Ивнянском, Корочанском, Чернянском районах.

Согласно прогнозам управления Роспотребнадзора, к 2024 году ожидается значительный рост заболеваемости в общем и в отдельных районах и городах. К примеру, в таких, как Вейделевский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Прохоровский районы и Грайворонский, Новооскольский, Старооскольский горокруга. А вот снижение первичной заболеваемости прогнозируется в Борисовском, Волоконовском, Ивнянском, Ракитянском, Ровеньском районах и в Белгороде.

Ранее редакция Бел.Ру писала об основных профзаболеваниях белгородцев, согласно данным РПН, а также об основных причинах, группах риска и статистике.

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#Город#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Заболеваемость#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Татьяна Лукащева#Психическое расстройство
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