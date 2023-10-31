Где рост, где падение: о психических расстройствах среди белгородцев

В 2022 году показатель среди белгородцев, которым впервые диагностировали психическое расстройство, составило 241,4 на 100 тысяч человек. В пересчёте на полуторамиллионное население региона получается 3621 случай. С 2017 года наибольшее число фиксировалось как раз в том году — 260,6 на 100 тысяч человек. Через четыре года уровень первичной заболеваемости психическими расстройствами среди жителей Белгородской области снизился на 7,4%. По расчётам управления Роспотребнадзора по Белгородской области, к тому времени (к 2021 году) среднее количество заболевших составляло уже 194 человека на каждые 100 тысяч жителей. Это на 66,6 меньше (а также на 47,1 меньше, чем в 2022 году). А среди муниципалитетов области это число варьировалось от 21,5 до 561,5 человек на каждые 100 тысяч. Меньший — в Валуйском городском округе, наибольший — в Новооскольском.