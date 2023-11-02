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Стойленский ГОК проведет исследование видового разнообразия птиц

Стойленский ГОК проведет исследование видового разнообразия птиц

2 ноября 2023, 09:24
Фото: пресс-служба СГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) продолжает исследования потенциального влияния производственной деятельности комбината на наземные и водные системы промышленных территорий.

По результатам изысканий научные сотрудники Института проблем сохранения регионального биоразнообразия разработают мероприятия по сохранению экосистем.

Исследовательские работы и мониторинг в области биоразнообразия Стойленский ГОК проводит с 2020 года.

«Научные сотрудники выбрали несколько пробных площадок, чтобы оценить состояние растительного и животного мира. В ходе мониторинга биологической среды они проведут перепись видов и проанализируют состояние и численность основных и редких видов животных и растений. По результатам исследований подготовят рекомендации для сохранения биоразнообразия и экосистем на промышленной территории комбината, — комментирует Эдуард Тарасов, начальник отдела по охране окружающей среды Стойленского ГОКа.

По словам специалистов Института проблем сохранения регионального биоразнообразия, на СГОКе сложился комплекс территорий с определенным сочетанием экологических условий, в которых обитают не только типичные, но и редкие виды живых существ. Среди них птицы, занесенные в Красную книгу: малая крачка, обыкновенная горлица, большая белая цапля, большой подорлик.

«Грамотное формирование древесно-кустарниковой и степной растительности для рекультивации отвалов позволит разнообразить сложившийся в этом антропогенном ландшафте видовой состав живых организмов и сохранить редкие виды растений и животных. Есть идея установить на исследуемой территории искусственные гнездовья для мелких хищных птиц и сов, а также создать условия для привлечения сорок. Эта птица интересна тем, что строит на своем участке множество гнезд, которые хорошо сохраняются и используются другими видами птиц — пустельгой, кобчиком, ушастой совой и совой-сплюшкой», — комментирует Сергей Букреев, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской Академии наук.

Стойленский ГОК ежегодно проводит работы по озеленению территории предприятия. В санитарно-защитной зоне и на участках структурных подразделений предприятия высажено около 27 гектаров молодого леса. Программа по охране окружающей среды включает в себя более 30 экологических мероприятий по различным направлениям.

Фото: пресс-служба СГОК
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#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Животные#Мониторинг#Растения#Исследование#Белгород#Красная книга#Артем Черненко
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