Стойленский ГОК проведет исследование видового разнообразия птиц

По словам специалистов Института проблем сохранения регионального биоразнообразия, на СГОКе сложился комплекс территорий с определенным сочетанием экологических условий, в которых обитают не только типичные, но и редкие виды живых существ. Среди них птицы, занесенные в Красную книгу: малая крачка, обыкновенная горлица, большая белая цапля, большой подорлик.