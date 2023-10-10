Водители карьерных самосвалов СГОКа соревновались в профмастерстве

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
На первом этапе профессионального соревнования участники ответили на 40 вопросов по правилам технической эксплуатации основного оборудования, а также нормам и правилам охраны труда и промышленной безопасности в части безопасного ведения работ, оказания первой медицинской помощи, применения СИЗ и т. д. По итогам электронного тестирования в финал вышли 10 работников.
Практический этап конкурса водителей большегрузных машин один из самых зрелищных среди корпоративных профсоревнований. Водители машин грузоподъемностью до 100 тонн демонстрировали навыки скоростного маневрирования: змейка при движении вперед и назад, заезд в бокс, остановка у стоп-линии. На прохождение трассы и выполнение всех маневров конкурсантом отводилось две минуты.
В итоге по сумме баллов двух этапов конкурса первое место среди водителей БелАЗа завоевал Артем Нургалиев с результатом в 91 балл. На втором месте, уступив победителю два балла, оказался Сергей Шевцов. Тройку лидеров замкнул Денис Карый, который набрал 85 баллов. Лучшим молодым рабочим признан 27-летний Евгений Попов.
«Все участники — настоящие профессионалы, поэтому стать лучшим среди них, действительно, почетно. Профсоревнование призвано выявить и оказать поддержку наиболее перспективным и эффективно работающим сотрудникам. Конкурсы „Лучший по профессии“ повышают популярность рабочих специальностей, способствуют профессиональному росту стойленцев и мотивируют их к дальнейшим трудовым успехам», — комментирует начальник автотранспортного цеха СГОКа Олег Пахомов.
Победителям вручили дипломы, корпоративные знаки «Лучший по профессии» и денежные премии в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Они представят Стойленский ГОК в суперфинале конкурса профмастерства, в котором встретятся водители большегрузных автомобилей НЛМК, Стагдока и Доломита.