Водители карьерных самосвалов СГОКа соревновались в профмастерстве

На первом этапе профессионального соревнования участники ответили на 40 вопросов по правилам технической эксплуатации основного оборудования, а также нормам и правилам охраны труда и промышленной безопасности в части безопасного ведения работ, оказания первой медицинской помощи, применения СИЗ и т. д. По итогам электронного тестирования в финал вышли 10 работников.