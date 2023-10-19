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СГОК и фонд «Милосердие»

СГОК и фонд «Милосердие» организовали для школьников курсы оказания первой помощи

19 октября 2023, 10:48
Фото: АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
СГОК и фонд «Милосердие»
Реклама. АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» .
В Старом Осколе при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК и Стойленского ГОКа, реализовали образовательный проект «Помоги себе и другим». Старооскольские школьники стали участниками серии занятий по оказанию первой помощи.

Обучающий центр создали на средства гранта программы «Стальное дерево» на базе школы №40. Тренинги по основам первой помощи рассчитаны на всех 1600 учащихся, включая первоклашек. Это 15 мастер-классов по отработке необходимых прикладных навыков с использованием специальных тренажеров. Обучение проводят фельдшеры и педагоги, окончившие специализированные курсы.

Полезные рекомендации также оформят в виде наглядных буклетов, которые планируют распространять среди учащихся и их родителей. Финалом проекта станет практический онлайн конкурс для городских школ по оказанию первой доврачебной помощи.

«Сегодня в российских школах нет универсальной системы массового обучения медицинским аспектам оказания первой помощи. Часто из-за безграмотности оказавшихся рядом с пострадавшим, медикам не хватает драгоценных минут, чтобы спасти человеческую жизнь. Проект „Стального дерева“ помогает научить школьников не теряться в экстренней ситуации, и это особенно ценно»,
— комментирует Яна Шафоростова, исполнительный директор фонда «Милосердие».

Авторы инициативы в дальнейшем планируют организовать серию вебинаров или лекций с участием профессиональных врачей и экспертов. Волонтеры рассчитывают, что медицинские знания и навыки оказания доврачебной помощи будут востребованы учениками и педагогами всех школ города.

СГОК и фонд «Милосердие»СГОК и фонд «Милосердие»
СГОК и фонд «Милосердие»СГОК и фонд «Милосердие»
СГОК и фонд «Милосердие»
Фото: АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
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