СГОК и фонд «Милосердие» организовали для школьников курсы оказания первой помощи

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Обучающий центр создали на средства гранта программы «Стальное дерево» на базе школы №40. Тренинги по основам первой помощи рассчитаны на всех 1600 учащихся, включая первоклашек. Это 15 мастер-классов по отработке необходимых прикладных навыков с использованием специальных тренажеров. Обучение проводят фельдшеры и педагоги, окончившие специализированные курсы.
Полезные рекомендации также оформят в виде наглядных буклетов, которые планируют распространять среди учащихся и их родителей. Финалом проекта станет практический онлайн конкурс для городских школ по оказанию первой доврачебной помощи.
«Сегодня в российских школах нет универсальной системы массового обучения медицинским аспектам оказания первой помощи. Часто из-за безграмотности оказавшихся рядом с пострадавшим, медикам не хватает драгоценных минут, чтобы спасти человеческую жизнь. Проект „Стального дерева“ помогает научить школьников не теряться в экстренней ситуации, и это особенно ценно»,
— комментирует Яна Шафоростова, исполнительный директор фонда «Милосердие».
Авторы инициативы в дальнейшем планируют организовать серию вебинаров или лекций с участием профессиональных врачей и экспертов. Волонтеры рассчитывают, что медицинские знания и навыки оказания доврачебной помощи будут востребованы учениками и педагогами всех школ города.