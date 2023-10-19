СГОК и фонд «Милосердие» организовали для школьников курсы оказания первой помощи

Обучающий центр создали на средства гранта программы «Стальное дерево» на базе школы №40. Тренинги по основам первой помощи рассчитаны на всех 1600 учащихся, включая первоклашек. Это 15 мастер-классов по отработке необходимых прикладных навыков с использованием специальных тренажеров. Обучение проводят фельдшеры и педагоги, окончившие специализированные курсы.